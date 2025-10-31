Starline Costumes de San Antonio: Haciendo realidad la imaginación en Halloween

Lee esta historia en inglés.

Starline Costumes, en Bandera Road, ofrece disfraces para niños y adultos para Halloween.

El dueño de la tienda, Jacob Dell, dijo que la venta de trajes tradicionales parece estar superando la venta de disfraces basados en personajes de películas o televisión.

Según él, los niños prefieren los disfraces de policía y espantapájaros, mientras que los adultos se decantan por los de bruja y pirata.

¿Por qué a los adultos les gusta disfrazarse para Halloween? Dell tiene una teoría bastante buena.

"Creo que Halloween permite a la gente volver a ser niños, así que, sin duda, los adultos disfrutan disfrazándose y fingiendo que hacen algo diferente a su trabajo diario", dijo. "Es una oportunidad para vivir la fantasía de 'quizás podría ser enfermero, quizás podría ser pirata, quizás podría ser algo emocionante en lugar de mi trabajo diario'".

Yazmin Faris y Esmeralda Gómez planean disfrazarse para Halloween como parte de su trabajo en terapia infantil. Se disfrazarán de las emociones Asco e Ira de la película de 2015 "Intensa-Mente", protagonizada por una niña llamada Riley.

"Es divertido, sin duda saca al niño que llevamos dentro", dijo Faris.

José Martínez dijo que está pensando en disfrazarse de un personaje de la película "Beetlejuice", algo totalmente distinto a lo que usaría en su trabajo diario en la construcción.

"Es una forma de no ser uno mismo y supongo que eso es lo que le gusta a la gente", dijo.

Los acontecimientos actuales y los titulares de las noticias también pueden inspirar la elección de disfraces. Dell comentó que ha recibido muchos pedidos de trajes de agente de la Patrulla Fronteriza. También se podían ver varias máscaras del presidente Trump colgadas en una pared.

Starline Costumes está abierto todo el año y proporciona disfraces de mascota para las escuelas de la zona. También han vestido al Coyote de los Spurs. Además, ofrecen servicios de reparación y limpieza de disfraces de mascota.

Abrirán el día de Halloween y durante el fin de semana.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.