Los comisionados de Bexar discuten cómo atender la inseguridad alimentaria después de los recortes federales

La inseguridad alimentaria local a raíz de los recortes federales encabezó la atención de los comisionados del condado de Bexar el martes.

Las discusiones surgieron a partir de un tema incluido en la agenda por el comisionado del condado del Precinto 2, Justin Rodriguez, quien buscaba una actualización de Meals on Wheels San Antonio por el impacto de las acciones federales.

Vinsen Faris, director ejecutivo de la organización, dijo que una gran cantidad de donaciones de la comunidad después de que se difundió la noticia de los recortes les permitirá continuar alimentando a todos sus usuarios actuales hasta fin de año.

Faris aclaró que los más de 640,000 dólares que han ingresado les permitirán alimentar a 3,600 personas, en su mayoría son residentes confinados en sus hogares que no pueden comprar ni permanecer de pie el tiempo suficiente para preparar sus propias comidas.

El juez del condado, Peter Sakai, afirmó que desea que una alianza público-privada siga recaudando fondos para alimentar a los necesitados. Ha convocado una cumbre con las partes interesadas para abordar la inseguridad alimentaria.

"Nuestra comunidad empresarial realmente ha dado un paso al frente para realizar contribuciones significativas, y por eso, el objetivo de esta cumbre de comisionados es: ¿podemos colaborar?", preguntó Sakai.

El juez del condado agregó que está prevista una distribución masiva de alimentos para los necesitados para el 5 de noviembre en el Freeman Coliseum.

La comisionada del condado del Precinto 1, Rebeca Clay Flores, expresó su indignación por los recortes federales a los programas de alimentos.

"Tenemos que seguir hablando, de manera indignante, de que se están haciendo recortes y que las personas más vulnerables de nuestra comunidad, independientemente del partido político, son las que están sufriendo", expuso.

El comisionado del condado del Precinto 3, el Republicano Grant Moody, agradeció a los donantes por llenar el déficit de financiación federal.

"Es reconfortante saber que las personas de nuestra comunidad que tienen la capacidad de contribuir están dando un paso al frente y lo están haciendo", explicó.

El comisionado del condado del Precinto 4, Tommy Calvert, sugirió que la granja del condado ubicada en su precinto también podría brindar apoyo para atender la inseguridad alimentaria a nivel local.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

