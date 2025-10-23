En los primeros dos días de votación anticipada en el condado de Bexar se triplicó la participación en comparación con 2023

Lee esta historia en inglés.

En los primeros dos días de votación anticipada en el condado de Bexar se registró el triple de participación en comparación con la última elección de enmienda constitucional hace dos años.

El primero y segundo día de votación anticipada en esta elección contó con la participación de 21,000 personas,10,158 el primer día y 11,693 el segundo día.

Hace dos años, 7,000 electores acudieron a votar: el primer día, unos 3,000, y el segundo, alrededor de 4,000. Las elecciones de 2023 también incluyeron múltiples enmiendas constitucionales, pero pocos asuntos locales.

En contraste, la votación de este año contiene 17 enmiendas constitucionales estatales, además de múltiples asuntos sobre los distritos escolares. También se incluyen las Proposiciones A y B relacionadas con el San Antonio Stock Show & Rodeo y una partida de financiación para la propuesta del nuevo estadio de los San Antonio Spurs.

La administradora electoral del condado de Bexar, Michele Carew, advierte que los votantes no podrán usar vestimenta u otros artículos relacionados con el rodeo o los Spurs en el lugar de votación.

“Dado que los menciona específicamente, no se puede usar ninguna prenda con su logotipo en el lugar de votación porque puede considerarse como campaña electoral”.

Al final de las elecciones de 2023, alrededor de 140,000 votantes habían emitido su voto en total, o alrededor del 11% de participación con 1.23 millones de votantes registrados.

Este año hay 1,286 millones, un aumento de unos 63,000 electores.

La votación anticipada estará abierta hasta el 31 de octubre.

El día de las elecciones es el 4 de noviembre.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

