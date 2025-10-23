Bill Miller Bar-B-Q dona $192,000 a Meals on Wheels San Antonio en medio de recortes de fondos
Bill Miller Bar-BQ está haciendo una gran donación a Meals on Wheels San Antonio a pocos días de que la organización sin fines de lucro señaló que una escasez de fondos interrumpiría sus servicios.
A principios de este mes, Meals on Wheels dijo que los recortes de financiación del Consejo de Gobiernos del Área de Álamo (AACOG son sus siglas en inglés) harían que suspendieran los servicios de entrega de comidas para 350 adultos mayores y un servicio de comidas para mascotas a partir de noviembre.
Sin embargo, Bill Miller, con sede en San Antonio, está interviniendo con una donación de $192,000 para restaurar las comidas y el apoyo a la agencia.
"Tanto Bill Miller como Meals on Wheels comparten la misión de alimentar a la comunidad de San Antonio. Con mucho gusto nos unimos para donar a una causa de la que tantas personas dependen a diario”, declaró Jim Egbert, presidente y director ejecutivo de Bill Miller, en un comunicado.
No está claro por cuánto tiempo los fondos respaldarán el servicio diario, o si la financiación original de AACOG se restablecerá en una fecha posterior.
Meals on Wheels San Antonio tiene un presupuesto anual de alrededor de $18 millones, de los cuales aproximadamente una cuarta parte proviene del gobierno federal.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.
