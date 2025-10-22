Familia de niña desaparecida de San Antonio busca respuestas mientras el caso se enfría

Lee esta historia en inglés.

Lina Khil tenía 3 años cuando desapareció hace casi cuatro años. Su familia se encuentra entre los refugiados afganos que se han asentado en San Antonio.

Fue vista por última vez en el patio de juegos del complejo de apartamentos de la familia, Villas Del Cabo en Fredericksburg Road, cerca de Wurzbach Road, el 20 de diciembre de 2021.

Llevaba una chamarra negra, un vestido rojo y zapatos negros.

Su padre, Riaz Khil, ofreció una conferencia de prensa esta semana para llamar la atención sobre el caso. Hablando a través de un intérprete, dijo que esperaba recibir más información de la policía en los años posteriores a su desaparición inicial.

"Las agencias responsables de investigar el asunto, como el FBI, el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD son sus siglas en inglés) y otras agencias involucradas en este proceso, nunca se han comunicado conmigo", afirmó. "De hecho, siempre he sido yo quien ha intentado contactarlos para obtener información y actualizaciones".

Khil expuso que la familia está recurriendo a investigadores privados para investigar el caso. Creen que las autoridades no han utilizado todos los recursos disponibles para encontrar a Lina.

"Algunos de los recursos que tienen para proceder no los han aprovechado al máximo", denunció. "Hay investigadores privados que podrían hacerlo mucho mejor si se les pagara. Por eso, les pedimos que aprovechen al máximo todos los recursos".

La policía de San Antonio emitió una declaración a Texas Public Radio sobre el caso Khil:

"Durante más de tres años, el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) ha continuado investigando la desaparición de Lina Khil. El Departamento de Policía de San Antonio mantiene su compromiso de dar seguimiento e investigar todas las pistas que recibamos. El SAPD sigue utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo la colaboración con nuestros socios del FBI para investigar todas las pistas".

El comunicado también pidió al público que llamara al SAPD con cualquier información sobre la desaparición o el paradero de Lina.

