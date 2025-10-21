Frentes fríos débiles enfrían un poco a San Antonio mientras empeoran las condiciones de los incendios

Lee esta historia en inglés.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que se esperan dos frentes fríos débiles en San Antonio esta semana, uno el martes y otro más cerca del fin de semana.

Ambos mantendrán las temperaturas máximas justo por debajo de los 90 grados. Las tardes y las primeras horas de la mañana seguirán siendo más estacionales, con temperaturas superiores a los 60 grados.

La mejor noticia es que el ritmo de llegada de frentes fríos a San Antonio está aumentando como debería en esta época del año.

Las probabilidades de lluvia también deberían aumentar a finales de esta semana, con precipitaciones previstas para aproximadamente la mitad de la zona el viernes o la noche del viernes. También existe la posibilidad de lluvia el sábado.

El próximo fin de semana parece un poco más fresco, con temperaturas máximas en los 80 grados y mínimas en los 60 grados.

Los frentes fríos ayudarán a reducir la humedad, lo cual es beneficioso para los seres humanos. Sin embargo, sólo empeorarán las condiciones de incendios en las zonas rurales del condado de Bexar y los condados circundantes, todas cubiertas con vegetación seca.

Las condiciones de sequía continúan empeorando en el área de San Antonio, con semanas mayoritariamente sin lluvia desde julio.

Si ha percibido un ligero olor a humo en su patio trasero, puede que no provenga de un asadero en el vecindario. La Comisión de Calidad Ambiental de Texas informa que siguen algunas quemas agrícolas en México, el este y sureste de Texas, y el valle del Misisipi, que ocasionalmente envían humo al sur de Texas.

Sin embargo, el humo no ha estado en concentraciones lo suficientemente altas como para afectar gravemente la calidad general del aire.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

