Meals on Wheels San Antonio suspenderá el servicio a cientos de personas tras recortes de fondos

Lee esta historia en inglés.

Meals on Wheels San Antonio está suspendiendo los servicios de entrega de alimentos para cientos de usuarios en la primera semana de noviembre debido a importantes recortes presupuestarios, según un comunicado de prensa de la organización.

La organización sin fines de lucro que entrega comidas a domicilio dijo que una reducción de fondos del Consejo de Gobiernos del Área de Alamo (AACOG son sus siglas en inglés) forzó la decisión.

“Esta es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar”, declaró Vinsen Faris, director ejecutivo de Meals on Wheels San Antonio. “Sabemos lo mucho que estas comidas y visitas significan para nuestros clientes: brindan alimento, compañía y seguridad. Estamos haciendo todo lo posible para cubrir el déficit de financiación y seguir sirviendo a quienes dependen de nosotros. Como siempre, les recomendamos que se preocupen por sus vecinos que son adultos mayores”.

La AACOG no respondió a la solicitud de comentarios de TPR. La organización de planificación regional administra fondos federales y estatales a gobiernos y agencias locales.

Aproximadamente 350 adultos mayores ya no recibirán entregas de comidas a domicilio a partir del 3 de noviembre. La suspensión durará hasta que haya nuevos fondos disponibles.

El programa de entrega de alimentos para animales de la organización sin fines de lucro, Animeals, también se suspenderá para dichos usuarios.

Ya se ha contactado a los clientes afectados para informarles sobre los próximos recortes de servicio y otros recursos a los que pueden acceder.

Si los adultos mayores a quienes se les cortó el servicio desean seguir recibiendo entregas a domicilio, tendrán que pagar $100 por mes por la Opción de Comida con Apoyo del Cliente.

El comunicado de prensa indicó que las decisiones sobre qué servicios suspender se basaban en los niveles de necesidad.

Meals on Wheels San Antonio a menudo enfatiza el doble papel que cumplen las entregas a domicilio como controles de seguridad y oportunidades de interacción social para adultos mayores que a menudo están aislados en casa.

Esto también se perderá como resultado de los recortes presupuestarios y las correspondientes reducciones de servicios.

Meals on Wheels San Antonio invita a los miembros de la comunidad que deseen ayudar a realizar donaciones a la organización.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.