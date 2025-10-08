Juicio por el tiroteo en la escuela de Uvalde se traslada a Corpus Christi

Lee esta historia en inglés.

El juicio de uno de los ex oficiales de policía de Uvalde CISD acusado de poner en peligro a un menor en relación con el tiroteo escolar en Uvalde, se trasladará a Corpus Christi, según el abogado de Adrian Gonzales.

El juicio de Gonzales debía comenzar en octubre, pero ahora se ha pospuesto hasta el 5 de enero de 2026.

Gonzales fue parte de la respuesta policial al tiroteo masivo del 24 de mayo de 2022 en la escuela primaria Robb en Uvalde que en donde perdieron la vida de 19 niños y dos maestras, y muchos más resultaron heridos.

El abogado de Gonzales, Nico LaHood, dijo que estaba satisfecho con el cambio de sede.

“Simplemente buscábamos un grupo de jurados y un lugar que no se sintiera emocionalmente vinculado con la tragedia, el evento malvado que sucedió”, señaló LaHood a Texas Public Radio.

La respuesta de las fuerzas del orden al tirador fue muy criticada, especialmente la demora de más de 70 minutos antes de irrumpir en el aula donde se encontraban el tirador y los alumnos heridos.

En junio de 2024, un gran jurado acusó a Gonzales de 29 cargos de abandono/puesta en peligro de un menor relacionados con sus presuntas acciones o inacciones durante la respuesta al tiroteo.

Los recuentos corresponden a cada uno de los estudiantes y profesores del aula que murieron o resultaron heridos en el tiroteo.

Gonzales se declaró inocente de todos los cargos.

LaHood advirtió que no tenía objeciones si el juez del caso permite que las cámaras en la sala del tribunal transmitan en vivo el juicio para que las familias en Uvalde puedan verlo sin tener que viajar a Corpus Christi.

"Esa será una pregunta del juez", afirmó LaHood.

Es una sala de audiencias abierta, pero obviamente no podrá acoger a todos si todos quisieran venir. Eso formará parte de la preparación previa al juicio que abordaremos antes de la fecha del juicio, explicó.

También está acusado y enfrenta un juicio por separado el ex jefe de policía de Uvalde CISD, Pete Arredondo, quien ha sido acusado de 10 cargos de abandono y puesta en peligro de menores.

Arredondo era el comandante en el lugar de los hechos durante el tiroteo y la respuesta fallida.

Se declaró inocente de dichos cargos.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

