H-E-B nombra a su primera presidenta; Roxanne Orsak asumirá el mando en enero

H-E-B nombró a una presidenta que asumirá el cargo el próximo año. Roxanne Orsak es la actual directora de operaciones y será la primera mujer en dirigir la tienda de abarrotes más grande de Texas.

Roxanne Orsak comenzó como aprendiz de gestión de tiendas en 1988, según un comunicado de prensa de la empresa. Graduada de Texas A&M, Orsak es reconocida por el desarrollo del concepto H-E-B Plus en 2004 y de Joe V's Smart Shop en 2010. Reemplazará al actual presidente, Craig Boyan, en enero tras su jubilación. Boyan fue presidente durante 15 años.

“A lo largo de mi tiempo en H-E-B, nuestros increíbles socios y líderes me han inspirado a dar lo mejor de mí”, dijo Orsak. “En H-E-B, somos más que una simple tienda de comestibles. Nos comprometemos a apoyarnos mutuamente y a trabajar arduamente para dirigir un negocio que mejore la vida de nuestros socios, clientes y comunidades. Me honra seguir forjando el futuro de esta gran empresa con integridad, dedicación y una búsqueda incansable de la excelencia”.

La transición se produce en un momento en que H-E-B continúa su expansión, incluso en el área metropolitana de Dallas Fort Worth, donde anteriormente no tenía tiendas hasta 2021.

Éste es también un momento en el que los consumidores están sintiendo la inflación y los aranceles y en el que el USDA espera que los precios de los alimentos aumenten 3% este año.

La cadena de supermercados de San Antonio, con 120 años de antigüedad, cuenta con aproximadamente 175,000 empleados y 455 sucursales. Forbes informa que sus ingresos brutos el año pasado fueron de 46,500 millones de dólares.

