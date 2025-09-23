El Aeropuerto Internacional de San Antonio diseña una terminal sin barreras

Lee esta historia en inglés.

Los viajeros con discapacidad suelen enfrentarse a dificultades, desde su llegada al aeropuerto hasta el embarque. Estas barreras pueden desalentar futuros viajes. El Aeropuerto Internacional de San Antonio planea que su futura Terminal C no tenga barreras para viajeros con discapacidades.

Para garantizar que los diseños de la nueva Terminal C cumplan con las expectativas de los viajeros discapacitados, el Aeropuerto Internacional de San Antonio invitó a grupos focales de organizaciones de discapacitados a un período de debate de ocho meses sobre cómo diseñar una terminal sin barreras.

Tim O'Krongley, subdirector de aviación del aeropuerto para Planificación, Infraestructura y Desarrollo, llama al proyecto de la terminal "de la cama al avión".

“Queríamos escuchar a la comunidad e incorporar realmente las necesidades de los viajeros”, dijo O'Krongley. “¿Qué necesitábamos hacer como aeropuerto, y luego, en última instancia, como industria, y ojalá como industria a nivel mundial, para ser líderes en la creación de un aeropuerto sin barreras?”

O'Krongley explica que la accesibilidad comienza antes de que un pasajero llegue al aeropuerto.

Tim O'Krongley, subdirector de aviación para Planificación, Infraestructura y Desarrollo del Aeropuerto de San Antonio.

"¿Es accesible nuestro sitio web? ¿Es útil? ¿Les dice a las personas lo que necesitan saber de principio a fin?", preguntó.

Aquí es donde el grupo de enfoque entró en juego. Afirma que el grupo sugirió 166 diseños accesibles para implementar en la nueva Terminal C, comenzando con una acera sin transición para usuarios de sillas de ruedas.

“No será el típico bordillo de quince centímetros. Será plano desde la calle hasta los pasillos y el edificio”, señaló O'Krongley. “Pero ese fue solo un problema. Y luego hablamos de la seguridad en los mostradores de venta de boletos y los baños”.

O'Krongley argumenta que el grupo de enfoque sobre accesibilidad hizo hincapié en la accesibilidad de los baños.

"¿Cuál es la ubicación correcta para los ganchos?", planteó O'Krongley. "¿Cuál es la ubicación correcta para las puertas? ¿O dónde se coloca el inodoro accesible?"

El grupo de enfoque sugirió que se agreguen carteles en braille en los baños para que las personas con discapacidad visual puedan saber cuándo uno está ocupado.

Muchos usuarios de sillas de ruedas ahora tienen sillas de ruedas eléctricas. La espera previa al abordaje puede durar hasta una hora, por lo que tal vez se descargue la batería. O'Krongley comentó que su equipo de enfoque sugirió una idea que aprendieron del Aeropuerto Internacional de Miami.

“El Aeropuerto Internacional de Miami fue el primero en instalar estaciones de carga específicas para sillas de ruedas en la terminal, y por eso las hemos diseñado”.

De ahí surgió el debate sobre dar espacio a los usuarios de sillas de ruedas.

“Y luego dimos un paso más cuando hablamos con nuestro fabricante de muebles”, señaló O'Krongley. “Les dijimos: entendemos que tienen asientos accesibles, pero al final de los asientos, por ejemplo, ¿qué tal si colocamos una estación de carga para sillas de ruedas al final de la fila de asientos normal, o algo así? Nunca lo habíamos considerado. Así que uno de los diseñadores está estudiando ese concepto ahora mismo para ver si es viable”.

Una representación de la imagen de la Plaza de Bienvenida del Aeropuerto Internacional de San Antonio.

O'Krongley señaló que después de que se finalice la Terminal C, se iniciará un programa de renovación para las Terminales A y B. O'Krongley agregó que también hay planes para diseñar salas multisensoriales para las terminales existentes del aeropuerto.

Se espera que la nueva Terminal C del aeropuerto se inaugure en 2028.

