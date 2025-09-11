La concejala Meza González censurada por conducir bajo los efectos del alcohol con un nivel de alcohol en sangre casi el doble del límite legal.

Lee esta historia en inglés.

El Concejo Municipal de San Antonio votó el jueves para inhabilitar a la concejal del Distrito 8 Ivalis Meza Gonzalez por su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol el 24 de julio después de que se hizo público que su nivel de contenido de alcohol en sangre (BAC son sus siglas en inglés) esa noche era casi el doble del límite legal.

Meza Gonzalez hizo una declaración pública en el estrado antes de la votación.

“A lo largo de este proceso, he sido clara en mi compromiso de asumir la plena responsabilidad de mis actos y respetaré la decisión de mis colegas en la votación de hoy”, dijo. “A mis colegas, gracias por escucharme con respeto… A los residentes del Distrito 8, lamento profundamente cualquier decepción que esto pueda haber causado. Mi prioridad como concejal sigue siendo inquebrantable”.

La alcaldesa Gina Ortiz Jones pidió la votación la semana pasada en un memorando donde expuso que “nueva información” la llevó a tomar la decisión y suspender a Meza Gonzalez de sus asignaciones en el comité.

Esa “nueva información” puede haber sido el resultado de la prueba de alcoholemia de Meza Gonzalez, publicada el miércoles, que mostró que su nivel de alcohol en sangre en la noche de su arresto era de 0.015.

El límite legal es .08.

En un memorando, la alcaldesa Gina Ortiz Jones afirmó que la votación sobre una reprimenda debería considerarse a la luz de nueva información.

Meza Gonzalez formó parte del Comité de Auditoría, el Comité de Salud Comunitaria y el Comité de Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral. No se sabe con certeza cuánto tiempo permanecerá suspendida de su cargo en estos comités.

Meza Gonzalez es el tercer miembro del Concejo Municipal de San Antonio acusado de conducir bajo los efectos del alcohol en los últimos tres años.

El ex concejal del Distrito 10 Clayton Perry enfrentó un voto de censura y se tomó una licencia del consejo por un atropello y fuga en estado de ebriedad en 2022 y el actual concejal del Distrito 10 Marc Whyte fue inhabilitado en 2024 por un DWI de 2023 donde tenía un BAC de .089.

Jack Quiroz, enfermero local y extécnico de emergencias médicas, habló ante el consejo antes de la votación de censura. Repitió una declaración que leyó originalmente hace un año ante el consejo, tras el arresto de Whyte por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Insto tanto al concejal como a los demás a que piensen antes de beber y consideren las consecuencias de sus acciones, en particular las consecuencias que tienen sobre los trabajadores de la salud con exceso de trabajo y falta de personal como yo y sobre las personas realmente enfermas cuya atención se retrasa cuando ocurren accidentes”, indicó.

Exhortó a Meza Gonzalez a renunciar o comprometerse a no presentarse a la reelección, diciendo que eso sería una verdadera muestra de rendición de cuentas.

Quiroz se unió a Paula McGee, reciente oponente de Meza Gonzalez en la segunda vuelta del consejo del Distrito 8, para pedir la renuncia de Meza Gonzalez el jueves.

Meza Gonzalez señaló en su declaración que no se retractaría de su responsabilidad de servir a los electores del Distrito 8.

El concejal interino del Distrito 2 Leo Castillo-Anguiano explicó por qué apoyaría la resolución de censura.

“Estamos llamados a elevar lo mejor de nuestras comunidades y luchar arduamente por su éxito, y desafortunadamente, distracciones como esta nos dificultan hacer nuestro trabajo, porque nos desvían de otros temas importantes que nuestros residentes esperan que abordemos”, explicó.

El consejo votó 8-0-1 sobre la censura. La concejala del Distrito 3, Phyllis Viagran, estuvo ausente, Meza Gonzalez se excusó de votar y la concejala del Distrito 5, Teri Castillo, se abstuvo.

En una declaración, Castillo anotó que los votantes del Distrito 8 eran quienes tenían derecho a tomar medidas contra su concejal si así lo deseaban, potencialmente a través de una elección revocatoria, y pidió el debido proceso.

“Esto no pretende defender la conducción en estado de ebriedad ni condonar este comportamiento”, expresó. “Más bien, demuestra confianza en que el sistema judicial exigirá responsabilidades al concejal Meza Gonzalez”.

El voto de censura es una reprimenda formal del consejo, pero no conlleva ninguna sanción sustancial.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.