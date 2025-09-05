Los niños de Texas volvieron a la escuela y entonces aumentó el número de casos de COVID

Lee esta historia en inglés.

Las salas de emergencia de Texas han experimentado un fuerte aumento de casos de COVID-19 desde que los niños regresaron a clases a principios de agosto. Las visitas a urgencias por COVID aumentaron casi un 30 % durante la semana que finalizó el 23 de agosto, según el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC son sus siglas en inglés) también informaron de un nivel 'muy alto' del virus que causa la COVID-19 en aguas residuales recolectadas en sitios de vigilancia en Texas durante esa semana. A nivel nacional, el nivel de actividad viral de COVID-19 en aguas residuales es actualmente moderado.

La congregación de niños en las aulas no es el único factor que impulsa este aumento de casos en Texas. Existe una nueva cepa dominante circulando en Estados Unidos llamada XFG, también conocida como Stratus. Los CDC estimaron que Stratus fue responsable del 78% de los casos de COVID reportados en el país durante la semana que finalizó el 30 de agosto.

El DSHS informó que 3,778 personas acudieron a las salas de emergencia de Texas con COVID durante la tercera semana de agosto, y 674 de esas personas estaban en la región de salud pública que incluye a San Antonio.

Otras enfermedades respiratorias monitoreadas por el DSHS también han experimentado aumentos en las semanas posteriores al inicio de clases. Aproximadamente 469 personas acudieron a urgencias con influenza, lo que representó un aumento de casi el 20 % con respecto a la semana anterior, y las visitas a urgencias por virus respiratorio sincitial (VSR—y RSV en inglés) aumentaron en más del 40 %. Si bien es un porcentaje elevado, es una cifra pequeña.

Las visitas a urgencias por VSR siguen siendo de un solo dígito.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

