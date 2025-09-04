Estados Unidos y México reafirman cooperación en seguridad en medio de tensiones arancelarias

Lee esta historia en inglés.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México el miércoles en lo que se anunció como la firma de un nuevo acuerdo de seguridad. Sin embargo, el resultado fue una reafirmación de la colaboración existente, con la creación de un "grupo de implementación de alto nivel" encargado de supervisar el progreso.

“Este es un grupo de alto nivel que se reunirá y coordinará periódicamente para garantizar que todo lo que estamos trabajando se implemente”, declaró Rubio a la prensa. “Es la cooperación más estrecha que hemos tenido, quizá con cualquier país, pero sin duda en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y México”.

Combatir a las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico internacional es una de las principales exigencias del presidente Trump a México. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que el marco busca asegurar a ambas naciones que "se pueden construir modelos de cooperación que funcionen y den resultados".

Señaló las reformas constitucionales que agravan el tráfico de fentanilo y la extradición de decenas de sospechosos a tribunales estadounidenses como prueba del compromiso de México. De la Fuente enfatizó que la cooperación respetará la soberanía nacional en medio de la creciente inquietud por el papel de Washington en la región.

El anuncio destacó tres problemas principales: el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas, el tráfico de armas de fuego hacia México y la migración irregular a través de la frontera común. Rubio destacó la labor de México al afirmar que “las cifras de migración en la frontera sur de Estados Unidos son las más bajas de su historia”.

La reunión se produjo en un momento en que el presidente Donald Trump amplió el papel de las fuerzas armadas estadounidenses en el Caribe, lo que generó inquietud regional sobre la intervención. Rubio defendió el enfoque del presidente, afirmando que tiene la autoridad "en circunstancias apremiantes para eliminar amenazas inminentes a Estados Unidos". México reiteró su preferencia por la no intervención y la resolución pacífica de conflictos.

Sheinbaum, en su discurso sobre el Estado de la Nación en su primer año de mandato, subrayó que “bajo ninguna circunstancia aceptaremos intervenciones, injerencias ni ningún otro acto del exterior que atente contra la integridad, la independencia y la soberanía del país”. Al mismo tiempo, ha adoptado una línea más dura contra los cárteles que su predecesor, desplegando a la Guardia Nacional en la frontera norte y extraditando a 55 miembros de cárteles a Estados Unidos.

Si bien los aranceles no fueron un tema central del anuncio del miércoles, siguen siendo un punto de presión inminente. Trump ha vinculado la cooperación de México en materia de seguridad y migración a la prevención de aranceles de hasta el 30% sobre las exportaciones mexicanas. Por ahora, el gobierno de Sheinbaum ha logrado evitar nuevas sanciones comerciales, a la vez que ha presentado a Washington pruebas de una intensificación de las medidas contra el crimen organizado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

