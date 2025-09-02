UT San Antonio es ahora el nombre de la institución fusionada UTSA-UT Health

Lee esta historia en inglés.

La Universidad de Texas en San Antonio y UT Health San Antonio se fusionaron oficialmente el lunes para convertirse en la nueva institución, UT San Antonio.

Taylor Eighmy, actual presidente de la UTSA, se desempeña como director de la universidad inaugural, que ahora incluye alrededor de 40,000 estudiantes, 17,000 empleados y más de 486 millones de dólares en gastos de investigación anuales.

"Estamos lanzando una universidad completamente nueva para llevar a cabo toda esta increíble innovación y educación, con un enfoque real en mejorar la vida de nuestra comunidad, del sur de Texas, del país y del mundo", dijo Eighmy. "Es fundamental para nuestro futuro como institución".

La fusión fue anunciada por la Junta de Regentes del Sistema Universitario de Texas el año pasado.

UT San Antonio es actualmente la tercera universidad pública de investigación más grande de Texas, solo por detrás de Texas A&M y UT Austin. Cuenta con 15 facultades y seis campus, con más de 320 títulos y certificados de grado y posgrado.

“No puedo sobreestimar la importancia que esta nueva UT San Antonio tendrá para Texas y el país”, declaró Kevin Eltife, presidente de la Junta de Regentes del Sistema de UT. “Esto se trata, y siempre se tratará, de generar impacto. Se trata de unir dos instituciones que se complementan: una con la academia, la investigación, las artes y el atletismo, y otra que ofrece todo lo necesario para mejorar la vida de los pacientes mediante la educación para la salud, la investigación y la atención clínica”.

Se proyecta que UT San Antonio tendrá un impacto económico anual de $7 mil millones en San Antonio, con importantes contribuciones a la industria más grande de la ciudad: el sector de atención médica y biociencias de $44.1 mil millones.

La nueva institución incluye el Centro de Ciencias de la Salud de UT San Antonio, el único centro de salud académico del sur de Texas con más de 200 especialidades médicas y odontológicas. Su clínica y centro de atención al paciente atienden más de 2.5 millones de visitas al año.

“La sinergia de la experiencia nos permite innovar. Esto estará disponible ahora para estudiantes, profesores, científicos y estudiantes de posgrado en todo el espectro de esta nueva universidad”, afirmó el Dr. Francisco G. Cigarroa, vicepresidente ejecutivo sénior de asuntos de salud y sistema de salud de UT San Antonio. “Un descubrimiento que ocurre aquí, que mejora la calidad de vida, no solo mejora la calidad de vida de nuestros hijos o seres queridos, sino que se traduce en la población en general y tendrá un impacto global”.

Los UT San Antonio Road Runners continuarán compitiendo en 17 deportes de la División 1 de la NCAA en la Conferencia Americana.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

