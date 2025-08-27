Frente frío hará más tolerable parte del fin de semana del Día del Trabajo en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Se espera que un frente frío llegue al área de San Antonio este fin de semana para dar un ligero alivio al calor para el último fin de semana no oficial del verano.

Las temperaturas bajarán a alrededor de 90 el domingo y el lunes, por lo que no será muy reconfortante, pero será mejor que las temperaturas cercanas a 100 grados de esta semana en Alamo City.

Los picnics y las carnes asadas diurnas serán un poco más placenteras. Y las reuniones nocturnas en el patio deberían ver temperaturas que bajarán a los ochentas

Entre un tercio y la mitad del área podría llover en algún momento durante el fin de semana y el Día del Trabajo, así que tenga un paraguas a la mano para sacar los hot dogs y las hamburguesas de la parrilla y llevarlos a la casa por si acaso.

Los totales de lluvia del fin de semana en la mayoría de los lugares sólo serán de media a una pulgada, pero algunos lugares aislados podrían recibir hasta dos pulgadas.

La lluvia y la nubosidad jugarán un papel importante para refrescar el clima al finalizar las vacaciones.

Las precipitaciones totales en San Antonio en lo que va de año se sitúan en poco más de 50 cm en el aeropuerto internacional, lo que se acerca al promedio de un año típico. Hasta el martes, el aeropuerto sólo había registrado .6 pulgadas en todo el mes de agosto.

