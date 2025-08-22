Informe del FBI: Las ciudades fronterizas de Texas registraron tasas de homicidios más bajas que otras ciudades de los Estados Unidos

Lee esta historia en inglés.

El informe Uniform Crime de 2024 del FBI muestra que la tasa de asesinatos en las ciudades fronterizas de Texas estaba entre las más bajas del país.

La tasa nacional de homicidios el año pasado fue de aproximadamente cinco víctimas por cada 100,000 habitantes. En San Antonio, fue de aproximadamente ocho víctimas por cada 100.000 habitantes.

Pero en Laredo y Brownsville, hubo alrededor de 2 víctimas de asesinato por el mismo grupo de población.

El congresista demócrata Henry Cuellar, que representa un distrito que cubre el sureste de San Antonio y se extiende hasta Laredo en la frontera, publicó una declaración sobre las cifras de delincuencia.

"Las estadísticas de delincuencia del FBI de 2024, que a lo largo de los años han demostrado sistemáticamente lo que los residentes de la frontera sur ya saben", afirmó. "Estas comunidades son más seguras que muchas ciudades no fronterizas de Estados Unidos".

Las ciudades con mayor índice de homicidios en Estados Unidos fueron Baltimore, Detroit y Cleveland, en ese orden, y cada una de ellas tenía 30 o más asesinatos por cada 100,000 habitantes.

En cuanto a todos los delitos violentos, los resultados fueron más heterogéneos. Mientras que el promedio nacional de delitos violentos por cada 100,000 habitantes fue de aproximadamente 359, en Laredo fue de 365 y en Brownsville de 456 para la misma población.

En San Antonio, el año pasado hubo 594 delitos violentos por cada 100,000 personas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.