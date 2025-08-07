Texas restringirá la compra de dulces y bebidas azucaradas con los beneficios del programa SNAP a partir de abril de 2026

Lee esta historia en inglés.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA son sus siglas en inglés) aprobó restricciones a la compra de dulces y bebidas azucaradas por parte de los tejanos utilizando los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP son sus siglas en inglés) luego de una solicitud de exención realizada por el gobernador Greg Abbott a principios de este año.

A partir del 1 de abril de 2026, los beneficiarios del SNAP no podrán usar sus beneficios para comprar dulces, bebidas con edulcorantes artificiales ni bebidas con cinco gramos o más de azúcar añadido. Texas se une a otros 11 estados para los que el gobierno federal aprobó exenciones, lo que les permite restringir los tipos de alimentos que se pueden comprar con los beneficios del SNAP.

El SNAP es administrado en el estado por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC son sus siglas en inglés), que actualmente informa a los minoristas sobre los alimentos elegibles para el SNAP y su cumplimiento. Abbott agradeció a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y al presidente Donald Trump por la aprobación de las restricciones.

“Al restringir la compra de alimentos poco saludables con los beneficios del SNAP, Texas puede contribuir a garantizar la salud y el bienestar de los tejanos”, afirmó Abbott. “Las nuevas directrices del SNAP garantizarán que el dinero de los contribuyentes se utilice para comprar alimentos con un valor nutricional real”.

Eric Cooper, presidente y director ejecutivo del Banco de Alimentos de San Antonio, dijo que las restricciones obligan a más de 3.4 millones de personas en Texas que dependen de los beneficios de SNAP a comprar alimentos que los nutrirán con vitaminas y nutrientes adecuados en lugar de alimentos "más baratos para llenar el estómago" que son ricos en carbohidratos y almidones.

“Como individuos y como organización, defendemos que con una alimentación adecuada, buena nutrición y actividad física, podemos curar muchos de los males que aquejan a nuestra ciudad”, dijo Cooper. “Hay cierta resistencia, pero creo que es un paso hacia que la gente solo consuma alimentos saludables. Creo que es un paso en la dirección correcta”.

Si bien Cooper apoya las restricciones, también afirmó que restringir que los beneficiarios del SNAP utilicen sus beneficios para comprar dulces y bebidas azucaradas no impedirá que las personas los adquieran. Añadió que, sin educación nutricional y una comprensión de las consecuencias para la salud de los alimentos y bebidas con alto contenido de azúcar, la restricción no fomentará hábitos alimenticios saludables.

“Los tejanos necesitan reducir la cantidad de bebidas azucaradas que consumen. Me gustaría inspirar ese cambio de comportamiento en lugar de limitarlo”, dijo Cooper. “Espero que la eliminación de los refrescos del programa SNAP no menoscabe la dignidad ni los sentimientos de esperanza y amor que transmite la comida”.

Se espera que el proyecto de ley sobre impuestos, gastos e inmigración aprobado recientemente por Trump recorte 300 mil millones de dólares del SNAP hasta 2034 y restrinja la elegibilidad, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Cooper dijo que si bien las restricciones son estratégicas, el objetivo de que los beneficiarios de SNAP sean más saludables se lograría más eficazmente si se invirtiera más dinero en el programa.

“Se están reduciendo los costos y las categorías de inventario, las selecciones”, dijo Cooper. “Creo que deberíamos invertir más dinero para obtener una nutrición adecuada, y luego se podría reducir el consumo de algunos alimentos marginales que deberían consumirse con moderación”.

Cooper dijo que espera ver la expansión de programas de incentivos como Double Up Food Bucks, que duplica los beneficios de SNAP al comprar frutas y verduras en mercados de agricultores participantes, puestos agrícolas, mercados móviles y tiendas de comestibles.

“[Los programas de incentivos] realmente tienen un mayor impacto en la salud y el bienestar de las familias”, dijo Cooper. “Espero que todos apoyemos un Texas saludable, y eso no se limite a restringir categorías”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

