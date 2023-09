Grupo de improvisación cómica en español S.O.C.K.S debuta este fin de semana en San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Un nuevo grupo de improvisación cómica en español debuta el sábado por la noche en San Antonio.

Cuando Ignacio Valdez, Frankie Benavides y Ángela Mora se dieron cuenta de que había una gran necesidad de que los artistas de habla hispana tuvieran su propio espacio para actuar en su idioma nativo, crearon un grupo de improvisación.

Lo llamaron S.O.C.K.S, que al decir las letras individuales suena parecido a la frase en español 'Eso sí que es'.

Valdez también se inspiró después de asistir a muchos espectáculos de improvisación en todo el estado. Anticipó que los artistas de habla hispana harían algo interesante cuando subieran al escenario.

“Me di cuenta de que casi se quedaban helados cuando llegaba la hora de hablar en inglés, pero en español eran muy divertidos. Los chistes les resultaban más fáciles”, dijo Valdez. “Así que al principio fue: 'oye, reunámonos y ¿por qué no intentamos jugar y luego agregamos personas a medida que estén disponibles?'"

Valdez, de 54 años, se inició en la improvisación en 2018. “No pensé que la improvisación fuera algo accesible para mí”, admitió. Un viaje a Austin cambió eso.

“Hay un grupo en Austin en Hideout que improvisa con estudiantes que tienen necesidades especiales o son neuroatípicos”, señaló Valdez. “Soy maestra de educación especial y fuimos a Austin para aprender a hacer algunos de estos juegos. Mientras los estudiantes hacían estos juegos, luego trabajaban en cosas como el contacto visual, girarse, comunicarse y brindar apoyo. Dejar algo cuando no va a tu manera y tomar el camino de otra persona para apoyarla. Así es como empezó”.

Fue el estímulo de su jefe lo que le llevó a estudiar actuación. “Y luego, cuando tomé clases y terminé, ella me dijo: 'tienes que hacer una audición para un programa'. Yo estaba como, 'No quiero actuar'. Y me enamoré totalmente de él”.

Cuando estaba en el escenario, Valdez notó cómo su cerebro pasaba del español al inglés.

“Me di cuenta de que mi cerebro funciona un poco diferente. Como siento a veces en inglés, trato de ser ingenioso o inteligente, y uno de los principios de la improvisación es no precargar los pensamientos. Realmente esté en el momento y vea lo que surja naturalmente dentro de lo razonable”, explicó Valdez. “En español, lo que noté fue que mi cerebro parecía hacer esas conexiones mucho más rápido”.

Sintió que su clase de improvisación en español había tenido éxito hasta ahora.

“Ha sido agradable encontrar una comunidad que se siente apoyada. Una de las cosas que veo cuando vamos a otros espacios y hacemos improvisaciones, especialmente para nuestros participantes que no hablan inglés, ya sabes, están aprendiendo inglés, tienen dificultades con las referencias o la jerga. No captan el chiste tan fácilmente, pero les pides que improvisen en español y luego esas cosas les resultan muy fáciles”, detalló Valdez.

El nombre S.O.C.K.S le pareció apropiado. “Traducido directamente podría ser 'eso es todo' o tal vez algo así como 'es lo que es'”, explicó Valdez.

“La frase, para mí, viene de un 'chiste que recuerdo que me contó mi tío hace mucho tiempo', añadió. “Estaba mejorando en inglés y me preguntó '¿cómo se dice calcetines en japonés?' Me di por vencido y luego dijo: 'Eso sí que es'. Mi cerebro escucha la frase y no la entendí, entonces la dijo con acento inglés y mientras escribía las letras calcetines, hizo clicpara mí".

Valdez espera la participación del público en las funciones. “Hicimos un espectáculo de improvisación en español en Comedy Sports hace unos meses, y fue muy interesante ver a la audiencia, que nunca había asistido a un espectáculo de improvisación, se portaba tan bien y simplemente se sentaba allí y no estaba realmente segura de qué hacer con ello. Mientras que si vas a ver una comedia improvisada cualquier otra noche, la gente grita sugerencias y son realmente parte del espectáculo. Están muy comprometidos”.

También tenía grandes exprctativas para el futuro. “Mi esperanza es que tal vez podamos entrar en algunas de las áreas donde la improvisación no es necesariamente algo en lo que la gente haya pensado o que sea accesible para ellos”, explicó Valdez. “Espero que estemos haciendo esto y que algún niño o algunas comunidades lo vean y digan: 'oye, eso es algo que quiero hacer'”.

S.O.C.K.S debutará en el Overtime Theatre a las 8:00 p.m. el sábado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

