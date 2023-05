Un padre de familia en Uvalde que cuestionó la contratación de policías aún tiene prohibido el acceso a la escuela, planea demandar

Lee esta historia en inglés.

La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE son sus siglas en inglés) dijo el miércoles que procedería con un litigio contra el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde (UCISD son sus siglas en inglés) por no levantar una prohibición de acceso al plantel durante dos años en contra de un padre de familia en Uvalde, llamado Adam Martinez.

Como UCISD no cumplió con las demandas y la fecha límite del 22 de mayo que había fijado FIRE. Katie Kortepeter, directora de campaña de comunicaciones de FIRE, dijo en un comunicado a TPR que está listo para demandar.

“El distrito escolar nos informó que permitirán que Adam asista a la graduación de su sobrino, pero aún no ha levantado su prohibición de acceso a la propiedad impuesta por el distrito escolar”, explicó. “Hasta que recibamos una respuesta formal que confirme que el distrito ha levantado la prohibición en su totalidad, los derechos de la Primera Enmienda de Adam todavía se estarán violando, y todavía planeamos demandar”.

El distrito no respondió a la solicitud de comentarios de TPR.

La lucha legal se desarrolló en medio del duelo en Uvalde.

Hace un año, un hombre armado mató a 19 niños y dos maestras en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. El hijo de Martinez, Zayon, sobrevivió al tiroteo.

En las semanas y meses que siguieron a la masacre, el dolor se convirtió en ira cuando salió a la luz que las fuerzas del orden esperaron más de una hora para confrontar al pistolero y la historia de los funcionarios estatales siguió cambiando.

Muchos residentes de Uvalde sintieron que su relación con las fuerzas del orden, en particular su confianza en su capacidad para protegerlos, se hizo añicos. Algunos estaban motivados para exigir cambios en el liderazgo comunitario y distrital. Otros cuestionaron las decisiones de contratación posteriores, particularmente sobre quién dirigiría las fuerzas policiales de UCISD.

En febrero, a Martnez, de 38 años, se le prohibió la entrada al plantel de UCISD durante dos años después de cuestionar la contratación de un nuevo oficial en una reunión de la junta escolar.

En un video compartido en Twitter por Martinez , se lo ve hablando con el jefe de policía de UCISD, Josh Gutierrez, sobre la contratación de un nuevo policía y los estándares del departamento.

“Realmente quería tener una conversación con él al respecto porque es muy difícil obtener respuestas de ellos. He enviado correos electrónicos antes sin respuestas. No tienen [un] foro abierto como otros lugares donde puedes levantarte y hablar. Me pidió que me sentara, y no me senté, y terminó prohibiéndome”, acusó Martinez.

Junto con su familia, este padre de familia fue escoltado fuera del edificio después de que se tomara el video. Al día siguiente, el superintendente interino de UCISD, Garry Patterson, emitió una advertencia formal de traspaso criminal prohibiéndole la entrada a todas las propiedades de la escuela, incluidas las reuniones de la junta escolar, durante dos años.

Después de presentar una queja, a Martinez se le permitió recoger a su menor de la escuela y asistir a los eventos en los que participa. También se le permitió asistir a las prácticas de béisbol de su hijo.

Hasta ahora, Martínez tenía prohibido asistir a la graduación de su sobrino. En abril, le había enviado un correo electrónico a Patterson sobre la posibilidad de asistir a la graduación. Según FIRE, Patterson no dio una respuesta. En cambio, señaló: “Parece que te gusta mucho publicar sobre nosotros”.

El 12 de mayo, padres ansiosos recogieron a sus hijos de la escuela después de un problema de seguridad. Debido a la prohibición, a Martinez se le impidió recoger a su sobrino, explicó FIRE a TPR.

Hasta que la escuela levante formalmente la prohibición de acceso a Martinez, FIRE afirmó que seguirá adelante con la demanda.

"Las críticas del señor Martinez están completamente protegidas por la Primera Enmienda y las represalias ilegales del distrito escolar violan su derecho a la libertad de expresión”, agregó el grupo en un comunicado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

