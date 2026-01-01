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KTXI 90.1 FM in the Hill Country and KTPD 89.3 FM in Del Rio are off-air due to weather. Engineers are currently working to restore these broadcast signals.

Emily DeMotte | KERA