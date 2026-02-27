La junta de VIA rechaza por unanimidad la solicitud de alcaldesa y miembros del consejo de tarifas de autobús gratuitas

Lee esta historia en inglés.

La semana pasada, Jones envió una carta al presidente y director ejecutivo de VIA, Jon Gary Herrera, preguntándole qué necesitaba VIA para iniciar un programa piloto de seis meses de gratuidad. Sin embargo, la administración de VIA, durante una reunión de la junta el martes por la noche, advirtió que esto perjudicaría la salud financiera y la seguridad de la organización, que presta servicio de autobús en todo el condado de Bexar.

Los miembros del sindicato de trabajadores VIA, que incluye a conductores, mecánicos y otros empleados, habían expresado su oposición a la propuesta.

En la carta a Herrera, Jones solicitó una respuesta con un plan para un programa piloto sin tarifas “a más tardar el 11 de marzo de 2026 que describa lo siguiente:”

“Un enfoque propuesto permitiría un programa piloto de 6 meses que ofrece viajes gratuitos en las cinco rutas más utilizadas. Como usted describió durante su presentación, estas cinco rutas principales representan el 25% de los pasajeros de VIA.

Este enfoque debería planificar el inicio del programa piloto el 1 de julio de 2026”, decía la carta de Jones, añadiendo que el plan no debería afectar el progreso ni los plazos de las próximas líneas Verde y Plateada.

VIA es una agencia independiente y no una división ni una agencia de la Ciudad de San Antonio. Sin embargo, el departamento de transporte público informa periódicamente a la ciudad y a los concejales sobre sus operaciones.

VIA se financia principalmente mediante un impuesto a las ventas de medio centavo (aunque otras ciudades de Texas cobran un centavo completo). Las tarifas representan aproximadamente el 5% de los ingresos anuales de VIA.

Para 2026, el presupuesto general de VIA asciende a $574.3 millones para operaciones y proyectos de capital. VIA también recibe una parte del impuesto del Distrito de Transporte Avanzado, que normalmente se fija en 0.25 centavos, pero ahora representa poco más de 0.33 centavos después de que los votantes aprobaron en 2020 un plan para utilizar un impuesto extinguido relacionado con los acuíferos, que inicialmente se destinó al programa de capacitación laboral de San Antonio durante cinco años y ahora se destina a VIA a partir del 1 de enero.

Los fondos de ATD no solo benefician a VIA sino también a proyectos de transporte en todo el condado de Bexar.

El director financiero de VIA, J'Maine Chubb, explicó a los miembros de la junta que eliminar las tarifas del sistema representaría una pérdida de ingresos del 3 al 5% para VIA.

“Un programa sin tarifas no es gratuito. Hay costos y consecuencias asociadas que deben considerarse”, expuso. “El impacto financiero es muy real, y debemos contar con un sistema financieramente estable para lograr la transformación que nuestra comunidad nos ha expresado que desea con su voto y su constante solicitud a esta agencia”.

Si VIA eliminara las tarifas, el impacto sería de entre 10 y 18 millones de dólares en los ingresos, o tendría un impacto operativo de entre 20 y 33 millones de dólares.

Los usuarios de VIA pagan $1.30 por viaje; sin embargo, según funcionarios de VIA, el 40% de los usuarios pagan la tarifa reducida de 65 centavos. Un pase mensual cuesta aproximadamente $39, con una tarifa reducida de $19.

También existen numerosos programas donde organizaciones sin fines de lucro, empleadores y universidades locales financian los pases mensuales o semestrales. A finales del año pasado, la concejala del Distrito 7, Marina Alderete Gavito, destinó $150,000 de fondos de su oficina para proporcionar pases semestrales a todos los estudiantes del condado de Bexar de 13 a 18 años.

En cuanto a la oposición, Robert Garza, presidente del sindicato de trabajadores de VIA, expresó que si bien un sistema sin pago de tarifas habría aumentado el número de pasajeros, también abriría las puertas a conflictos, abusos verbales y agresiones físicas.

“Cuando el autobús se vuelve gratuito, el respeto por el servicio y quienes lo prestan disminuye”, advirtió.

“Al abrir las puertas a todos, sin excepción, perdemos la capacidad de proteger a nuestros pasajeros de quienes no están allí para trasladarse, sino solo para causar problemas. La seguridad no tiene precio, pero ciertamente no se debe sacrificar por un tema de debate político”.

Varias agencias externas, incluida la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, también se opusieron a la iniciativa diciendo que pondría en riesgo algunas subvenciones federales si las situaciones de financiamiento cambian.

“Si se ponen en riesgo los fondos federales, el impacto se extendería más allá de las cinco rutas y podría afectar proyectos de capital. Nuestros miembros dependen de sistemas de transporte confiables para trasladar a sus empleados a plantas de fabricación, centros de salud y corredores de hotelería y turismo, y, lo más importante, a los pequeños centros de trabajo, las pequeñas y microempresas”, declaró Jessica Palacios, directora de Asuntos Gubernamentales de la cámara.

Los administradores finalmente pidieron abandonar la exploración de un modelo gratuito. El administrador Louis Cooper presentó una moción argumentando que no era lo mejor para el sistema.

La junta tiene la responsabilidad fiduciaria de gobernar esta agencia de manera que proteja la salud a largo plazo del sistema de transporte, no solo para hoy, sino para la próxima generación de pasajeros. Tras una cuidadosa reflexión, creo que es evidente que implementar un modelo justo y gratuito bajo el marco legal, financiero, regulatorio y de seguridad actual de VIA conllevaría un riesgo que no deberíamos asumir, afirmó.

Leo Gomez, vicepresidente de la junta de VIA, indicó que la asequibilidad de los pasajeros no es un problema.

No puedo evitar pensar en una frase que probablemente todos conocemos o hemos escuchado antes: 'una solución buscando un problema'. Y eso es lo que han propuesto nuestra alcaldesa y un par de concejales. Y les digo con el debido respeto que esa es su propuesta", puntualizó Gomez.

Originalmente, una propuesta coescrita por los miembros del consejo de San Antonio, Ric Galvan y Jalen McKee-Rodriguez, no logró obtener las cinco firmas necesarias para ser considerada por el consejo municipal.

Eso significó una propuesta más débil ante VIA, a pesar del respaldo del alcalde Jones al plan. El concejal del Distrito 6, Ric Galvan, declaró a "The Source" de TPR que, tras la votación de VIA, no ve un futuro para el programa.

“Sin embargo, desearía que hubiéramos seguido el camino de consideración del ayuntamiento que propusimos originalmente a mis colegas del consejo y a mí en diciembre, simplemente porque solicitó específicamente tener esa conversación con VIA”.

A pesar del revés, la nueva Silver Line de VIA ofrecerá viajes gratuitos durante su primer año, financiada por el Tribunal de Comisionados del Condado de Bexar.

Tim Gutierrez de TPR contribuyó con esta información.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

