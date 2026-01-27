Un informe proyecta más de 6,000 casos de TEPT (PTSD) relacionados con las inundaciones en el condado de Kerr sin una atención de salud mental continua

Lee esta historia en inglés.

Las inundaciones del 4 de julio en el condado de Kerr podrían haber provocado más de 6,000 nuevos casos de trastorno de estrés postraumático entre adultos y alrededor de 2,000 casos de trastornos emocionales graves en niños sin acceso sostenido a atención de salud mental, según una nueva evaluación publicada esta semana.

La evaluación, realizada por la Fundación Comunitaria de Texas Hill Country en colaboración con el Meadows Mental Health Policy Institute, destaca que los impactos psicológicos de los desastres suelen manifestarse mucho después de la crisis inicial y pueden persistir durante años.

“Estos efectos suelen manifestarse meses después de un desastre natural y persisten sin una atención continua”, declaró la Fundación Comunitaria de Texas Hill Country en un comunicado. “Con base en entrevistas con 70 líderes locales y con el apoyo de modelos de datos, el informe identifica dónde se necesita más apoyo extendido para la salud mental”.

Los hallazgos se basan en esfuerzos de recuperación más amplios que ya están en marcha después de las inundaciones y tienen como objetivo canalizar la inversión a largo plazo en servicios de salud mental en todo el condado de Kerr.

En respuesta, la Fundación Comunitaria anunció un compromiso de subvención de $1 millón de dólares para organizaciones colaboradoras que trabajan para ampliar los servicios de salud mental en la zona. Entre estas organizaciones se encuentran Light on the Hill, el Distrito Escolar Independiente de Hunt y los Centros de Salud Mental y Discapacidades del Desarrollo de Hill Country.

Las áreas prioritarias para la financiación incluyen ampliar la atención basada en el trauma y el duelo, aumentar el acceso a los servicios de salud mental para niños y brindar apoyo especializado a familias en duelo y primeros respondientes.

Los líderes de la fundación dicen que el objetivo es garantizar que los residentes afectados por las inundaciones tengan acceso a atención de salud mental durante todo el largo proceso de recuperación, no sólo inmediatamente después.

