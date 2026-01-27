Cómo ICE se convirtió en la agencia policial con mayor financiamiento en Estados Unidos

Lee esta noticia en inglés.

Hace tan sólo 10 años, el presupuesto anual del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) era inferior a $6,000 millones, notablemente más pequeño que el de otras agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Pero el presupuesto del ICE se ha disparado durante el segundo mandato del Presidente Donald Trump, convirtiéndose en la agencia policial estadounidense con mayor financiación, ahora con $85,000 millones a su disposición.

Este incremento se debe a la ley One Big Beautiful Bill , promulgada en julio pasado. Después de rondar los $10,000 millones durante años, el presupuesto del ICE se benefició de un aumento meteórico.

"Con este nuevo proyecto de ley y otras asignaciones, es más grande que el presupuesto anual de todas las demás agencias federales de aplicación de la ley juntas", dijo Lauren-Brooke Eisen, directora del programa de justicia en el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista de políticas públicas.

El ICE es ahora la agencia líder en la ofensiva migratoria del Presidente Trump, enviando a miles de agentes a comunidades estadounidenses. A medida que su financiación y visibilidad han aumentado como parte de estos esfuerzos, el ICE ha recibido cada vez más críticas por las acciones de sus oficiales, desde agentes enmascarados que paran, interrogan, detienen a personas al azar, luego las suben a vehículos no identificados hasta el reciente asesinato de Renee Macklin Good en Minneapolis.

Un ciclo de más migrantes, más dinero y una misión más grande del ICE

El crecimiento repentino del ICE se da luego de aproximadamente dos décadas de financiación relativamente modesta desde 2003, cuando la agencia se creó al fusionarse el Servicio de Aduanas de Estados Unidos con el Servicio de Inmigración y Naturalización. En 2015, por ejemplo, el Congreso aprobó un presupuesto de alrededor de $5,960 millones, que fue casi $1,000 millones menos de lo que había solicitado el entonces Presidente Barack Obama.

En 2019, durante la primera administración de Trump, los encuentros de los agentes de control fronterizo con migrantes que intentaban ingresar de manera autorizada a los Estados Unidos se disparó. Esas cifras luego se desplomaron cuando la pandemia de COVID-19 provocó la implementación del Título 42, una ley de salud pública que permite a CBP expulsar a los migrantes más rápidamente, y más restricciones a peticiones de asilo.

Los encuentros incrementaron drásticamente durante el mandato del ex Presidente Joe Biden y rebasaron los 3.2 millones de individuos en 2023, cuando Biden eliminó el Título 42.

A finales de 2024, menos migrantes llegaron a la frontera, debido a los límites de asilo de los Estados Unidos y al refuerzo de la aplicación de la ley migratoria por parte de México

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, buscó empoderar a las autoridades de inmigración para expulsar rápidamente a migrantes y anunció una ofensiva dirigida por ICE.

Según la ley de 2025, ICE cuenta con un fondo adicional de $75,000 millones que puede tardar hasta cuatro años en gastarse, además de su presupuesto base de aproximadamente $10,000 millones.

Si la agencia gasta ese recurso a un ritmo constante y se mantienen los niveles actuales de financiación, dispondría de casi $29,000 millones al año. Esto prácticamente triplica el presupuesto total del ICE de los últimos años.

Para dar una idea de la escala de esa gran cifra, considere que la solicitud de asignaciones presupuestarias de la administración Trump para todo el Departamento de Justicia en 2026, incluido el FBI, asciende a poco más de $35,000 millones.

La administración Trump ha establecido metas elevadas para ICE, con el objetivo de deportar un millón de personas por año.

Y la Ley One Big Beautiful Bill también asigna $45,000 millones al ICE para expandir su sistema de detención de inmigrantes.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró en junio pasado que la agencia podrá tener bajo custodia hasta 100,000 personas diariamente. En comparación, la Oficina de Prisiones del gobierno federal actualmente alberga a más de 153,000 reclusos.

Al 30 de noviembre de 2025, permanecían 65,735 personas en centros de detención de inmigrantes, según el proyecto de seguimiento de datos del Centro de intercambio de acceso a registros transaccionales.

Con esas métricas en mente, ICE emprendió una ola de contrataciones en 2025, impulsada por el mayor presupuesto de su historia. En sólo un año, la agencia ha dicho que "más que duplicó el número de oficiales y agentes, de 10,000 a 22,000". La Oficina de Administración de Personal, que rastrea las estadísticas de la fuerza laboral federal, sólo se actualiza hasta el 30 de noviembre y no refleja ninguna contratación realizada por el DHS en el último trimestre del año.

Según el DHS el ICE recibió 220,000 solicitudes en 2025, gracias en parte a un generoso paquete de incentivos con beneficios como un bono de contratación de hasta $50,000 dólares, otorgados en el transcurso de un compromiso de cinco años, y hasta $60,000 en préstamos estudiantiles.

La agencia ICE sigue con ese ritmo de contrataciones, buscando sumar oficiales de deportación en al menos 25 ciudades de Estados Unidos, según una lista de empleo en el sitio web de trabajo de los Estados Unidos que permanecerá activo hasta finales de septiembre.

El salario inicial de un oficial de deportación del ICE en la División de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) oscila entre $51,632 y $84,277.

El espectacular crecimiento se produjo el mismo año en que la administración Trump redujo drásticamente el número de trabajadores federales, despidiendo a miles de empleados e invitando a muchos más a renunciar.

¿En qué más se gastarán los nuevos fondos?

Dado que el financiamiento básico para el DHS y el ICE expirará a fines de enero, los Demócratas en el Congreso están pidiendo cambios en la forma en que opera el ICE. Esto ocurre después de un año en el que las muertes de personas bajo custodia del ICE creció a los niveles más altos en décadas, con el ICE reportando siete muertes en diciembre y tres más en 2026, hasta el 16 de enero.

El aumento del presupuesto del ICE tiene sentido para Ira Mehlman, portavoz de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, un grupo de derecha que aboga por una reducción de la inmigración. Mehlman afirma que el aumento de fondos "es directamente proporcional a la magnitud de la tarea que la agencia está abordando".

"ICE existe para encontrar y expulsar a personas que están en el país ilegalmente", dijo Mehlman, refiriéndose a una categoría que creció cuando la administración Trump despojó de su estatus legal a 1.6 millones de inmigrantes en 2025.

El enfoque del nuevo gasto refleja el énfasis del Presidente Trump en arrestos y deportaciones, expuso Margy O'Herron, investigadora principal del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan quien trabajó en el Departamento de Justicia durante la administración de Biden.

O'Herron advirtió que coincide con la idea de que, durante años, se pudo argumentar razonablemente que agencias del DHS como el ICE y el CBP necesitaban más fondos. Sin embargo, otras partes del sistema de inmigración no están recibiendo tanta ayuda, aclaró.

"Todo el dinero se destina a las fuerzas de seguridad para arrestar, detener y deportar", aseveró. "No se destina a cosas como audiencias de inmigración ni a jueces de inmigración para realizar revisiones adicionales sobre si alguien debería estar o no en el país. Y eso es un verdadero problema para el sistema".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.

Copyright 2026 NPR