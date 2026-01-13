Ayuntamiento de San Antonio discutirá la coordinación policial con el ICE e invita a la participación del público

Lee esta historia en inglés.

El Concejo Municipal de San Antonio se prepara para un debate público el 22 de enero sobre cómo el Departamento de Policía de San Antonio se coordina con las autoridades de inmigración estatales y federales, en medio de las crecientes tensiones por las acciones de cumplimiento de la ley federal y las protestas comunitarias.

La concejala del Distrito 1, Sukh Kaur, anunció la reunión en un video en redes sociales, afirmando que los concejales desean transparencia sobre la colaboración del SAPD con agencias externas y las autoridades federales de inmigración. Se invitará a los residentes a participar durante el período de comentarios públicos, que se anticipa que comience a la 1 p.m. Aún no se ha publicado la agenda oficial.

"Esperamos que todos podamos tener una buena conversación sobre lo que estamos obligados a hacer, pero asegurándonos de mantener seguros a todos los miembros de nuestra comunidad", destacó Kaur.

El anuncio se produce en un momento en que en San Antonio se han producido varias manifestaciones vinculadas a la actividad migratoria federal.

El sábado, cientos de personas marcharon por la Plaza Principal del centro de la ciudad en protesta por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, pidiendo rendición de cuentas y expresando temor sobre las tácticas de aplicación de la ley luego del tiroteo fatal ampliamente publicitado de Renée Nicole Good por parte de un agente del ICE en Minneapolis.

En noviembre, más de 100 residentes también se reunieron cerca de San Pedro y Basse después de una operación de control de inmigración federal a gran escala en el área, denunciando redadas y exigiendo protecciones comunitarias.

Según la ley de Texas, la policía de San Antonio debe cooperar con las autoridades federales de inmigración en determinadas situaciones, aunque la política del departamento limita a los oficiales la aplicación de la ley de inmigración o la detención de personas basándose únicamente en su estatus.

En una declaración posterior a la toma de posesión del Presidente Donald Trump en 2025, la ciudad de San Antonio afirmó que el SAPD cooperará con el gobierno federal en materia de inmigración siempre y cuando los planes de Trump respeten la ley.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

