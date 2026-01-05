Manifestantes de San Antonio denuncian los ataques estadounidenses a Venezuela y la captura de Maduro

Lee esta historia en inglés.

El sábado se realizó una protesta en San Antonio, como parte de una serie de manifestaciones en ciudades de todo el país en oposición a la intervención de la administración Trump en Venezuela.

Unos 80 manifestantes del Partido por el Socialismo y la Liberación y el Movimiento 50501 se congregaron en la intersección de la Avenida San Pedro y Basse Road, donde se realizó una redada del ICE el año pasado. Llevaban carteles que decían "Sin sangre por petróleo", "La democracia necesita tu valentía" y "Dinero para la atención médica, no para la guerra y la detención".

La madrugada del sábado, el ejército estadounidense, bajo la dirección del presidente Trump, realizó ataques aéreos en Caracas, Venezuela, y capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa. Posteriormente, fueron extraditados a Estados Unidos y llegaron a Nueva York el sábado por la tarde.

Según la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, los Maduro han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro enfrenta cargos que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses”, dijo Bondi en una publicación en X.

El presidente Trump afirmó que Estados Unidos supervisaría temporalmente el país en ausencia de Maduro.

En San Antonio, los manifestantes pidieron al Congreso que interviniera, argumentando que las acciones del presidente eran ilegales y planteando que los ataques son un intento de obtener el control de los recursos petroleros de Venezuela.

María Ysabel Treviño, quien asistió a la protesta con su hermano, calificó la acción militar del sábado como una farsa.

“Destituir a otro jefe de Estado sin un proceso legal no lo convierte en una acción legal. Es simplemente un secuestro, y Estados Unidos debería estar por encima de eso”, expuso Treviño. “Deberíamos ser un ejemplo de lo que es el Estado de derecho, no solo en este país, sino en el mundo”.

San Antonio alberga una gran población militar y varias instalaciones militares. Corrie Rosen, organizadora local del Partido por el Socialismo y la Liberación, afirmó que la ciudad sufriría las consecuencias si el conflicto se intensifica.

“Tenemos que construir el movimiento contra la guerra en San Antonio, Texas”, señaló Rosen. “Esta es la Ciudad Militar de EE. UU. Esta ciudad se verá directamente afectada si hay una escalada en Venezuela, y necesitamos construir un movimiento civil contra la guerra”.

Entre los manifestantes se encontraba Tori Olmo, veterana del ejército que sirvió en la guerra de Irak. Olmo afirmó que los ataques guardaban similitudes con la invasión estadounidense de Irak en 2003.

“Vamos allí con una sola razón: enriquecer a los ricos, enriquecer aún más a los multimillonarios, pagar a los amigos de Trump igual que a Bush”, aseguró. “Es como si todo esto se repitiera. La única diferencia es que, cuando nuestros militares regresen de esto, nadie los respaldará, porque todos sabemos lo que está pasando. Ya lo hemos visto antes”.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, quien también sirvió durante la guerra de Irak, expresó sentimientos similares el sábado por la noche. Emitió un comunicado que, en parte, decía que San Antonio "responderá desproporcionadamente cuando el deber lo requiera".

"Espero sinceramente que nuestro Comandante en Jefe y quienes lo asesoran hayan reflexionado sobre las consecuencias de estas acciones monumentales. El pueblo estadounidense simplemente no puede permitirse otra aventura imprudente de cambio de régimen", destacó.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

