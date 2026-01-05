Comienza juicio contra ex oficial por poner en peligro a un menor en crisis en Uvalde

Lee esta historia en inglés.

La selección del jurado comienza el lunes en el juicio de un ex oficial de policía del distrito escolar de Uvalde, acusado en relación con la respuesta al tiroteo en la escuela primaria Robb en 2022.

Adrian Gonzales enfrenta 29 cargos por delitos graves de abandono o puesta en peligro de un niño por su presunta inacción durante la respuesta.

Según la acusación formal, Gonzalez no logró "enfrentar, distraer ni retrasar al tirador" ni siguió su entrenamiento para encarar al pistolero. Se declaró inocente de todos los cargos.

Varios de los familiares de las víctimas estarán presentes en el juicio en Corpus Christi, incluido Manuel Rizo, tío de Jackie Cazares, una estudiante de cuarto grado, de 9 años de edad, que murió en el ataque.

"Esperamos que la fiscalía —los fiscales, el fiscal de distrito y las personas que se deben a sus electores— hagan su trabajo y lo hagan muy bien", dijo a TPR.

La familia Cazares es una de las 21 que demandaron a la ciudad de Uvalde por el tiroteo que mató a 19 estudiantes y dos maestras.

Cientos de agentes del orden de diversas dependencias acudieron al lugar. Sin embargo, las revisiones federales y estatales describieron la respuesta como un fracaso, ya que los elementos esperaron más de una hora para confrontar al pistolero.

Kirk Burkhalter, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Nueva York, señaló que en la mente del público el juicio abordará algo más que un simple peligro, también significará un concepto de valentía.

Ahora bien, el valiente, un héroe, no es alguien que no tenga miedo. De hecho, esa persona, ante un gran temor por su seguridad personal, es capaz de superarlo y actuar.

Los fiscales han emitido 75 citaciones como parte del caso, lo que subraya el alcance del testimonio esperado durante el juicio.

Rizo anticipa que el juicio dará un punto final muy necesario para las familias.

"Pero queremos que destaquen cada oportunidad que Adrian tuvo para proteger a los niños, a las maestras y a los sobrevivientes", expuso.

El exj efe de policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, es el único otro oficial acusado. Está a la espera de un juicio por separado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

