El producto de yogur H-E-B está siendo retirado del mercado debido a un ingrediente de almendras no declarado

Lee esta historia en inglés.

H-E-B está retirando del mercado un producto de yogur por no declarar las almendras, un ingrediente que podría causar una reacción grave o potencialmente mortal para algunas personas alérgicas a dicho ingrediente.

El retiro del mercado corresponde a la marca de yogur sin lácteos a base de coco "Higher Harvest", específicamente, el sabor a fresa en vasos de yogur de plástico de 5.3 onzas con tapas de aluminio.

La Administración Federal de Fármacos publicó el viernes que el producto retirado se distribuyó a H-E-B y se envió el 24 de noviembre de 2025 a través de los centros de distribución de H-E-B y mercados en Texas.

La fecha de caducidad es el 2 de enero de 2026.

Además, esa fecha se puede encontrar impresa en la parte inferior de los contenedores como “01/02/26” para contenedores individuales.

Según la FDA, Plant Based Innovations en Leominster, MA, está retirando del mercado el producto de yogur.

Las personas que tienen alergia o sensibilidad a las almendras podrían correr el riesgo de sufrir reacciones alérgicas graves o potencialmente mortales al yogur si consumen el producto.

Un cliente que adquirió el producto registró una queja diciendo que el empaque del producto no declaraba la presencia de almendras.

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado enfermedades ni lesiones.

Se insta a los consumidores que hayan comprado el yogur a devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo. Como medida de seguridad, pueden desecharlo.

Los consumidores con preguntas pueden comunicarse con PlantBased Innovations al 978-600-0904, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este de los EE.UU., o por correo electrónico a info@storebrandpartner.com

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.