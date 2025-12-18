Las ventas de viviendas nuevas y existentes en San Antonio cayeron drásticamente en noviembre

Lee esta historia en inglés.

Las ventas de viviendas nuevas y existentes combinadas registraron una caída del 19% en noviembre, en comparación con el mismo mes de 2024.

Las cifras de la Junta de Agentes Inmobiliarios de San Antonio muestran "un ritmo más cauteloso entre los compradores".

A pesar de la importante caída, la junta informa que el precio medio de una vivienda a nivel local en el mercado aumentó un 5% respecto al mismo mes del año pasado, a 315,000 dólares.

"El mercado inmobiliario de San Antonio se mantiene estable en general, incluso con la disminución de la actividad de ventas", afirmó Katie Griffin-Ross, presidenta de la junta. "Los compradores tienen mayor margen de negociación, mientras que los vendedores siguen beneficiándose de la estabilidad de precios".

Las ventas de viviendas existentes constituyen la mayor parte de la actividad del mercado, mientras que las viviendas nuevas permanecen más tiempo en oferta y los constructores se han ajustado a esa tendencia, según la junta.

Alrededor del 92% de los vendedores de viviendas locales obtienen el precio que piden. Las casas permanecen en el mercado un promedio de 86 días antes de ser vendidas.

A nivel estatal, las ventas de viviendas aumentaron más del 6% en noviembre y el precio medio de la vivienda en Texas se situó en casi 330,000 dólares, menos de un aumento del 1% respecto al mismo mes del año pasado.

Los alquileres de viviendas locales aumentaron un 19% en noviembre, en comparación con el mismo mes del año pasado. El alquiler residencial promedio es de $1,788.

La Junta Nacional de Agentes Inmobiliarios predice un aumento del 14% en las ventas totales de viviendas en 2026 debido a las tasas hipotecarias más bajas previstas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.