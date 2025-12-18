El condado de Bexar avanza con el sistema de alerta de inundaciones NextGen

Lee esta historia en inglés.

El Tribunal de Comisionados del Condado de Bexar aprobó el martes un acuerdo con la Autoridad del Río San Antonio (SARA son sus siglas en inglés) que avanza en el desarrollo del Sistema de Alerta de Inundaciones de Próxima Generación.

Los comisionados realizaron una inversión de $2.4 millones de dólares en el sistema que proporcionará alertas de inundaciones más rápidas y precisas a los socorristas y al público para salvar vidas.

"La seguridad de nuestros ciudadanos es innegociable", declaró el juez del condado de Bexar, Peter Sakai. "Esta aprobación demuestra nuestro compromiso con la innovación y nuestro objetivo de cero pérdidas humanas durante una inundación".

SARA lidera el proyecto que incluye una red de sensores en toda la región que reportan datos de elevación de inundaciones en tiempo real.

"Como autoridad en la gestión de inundaciones en la región, estamos decididos a contar con tecnología de primera clase que mejore significativamente las alertas de inundaciones, la recopilación de datos y el análisis", afirmó Jim Campbell, presidente de la junta directiva de la Autoridad del Río San Antonio.

El trabajo en los sistemas NextGen comenzó en agosto para inventariar los medidores de inundaciones existentes en todo el condado, planificar ubicaciones óptimas para nuevas cámaras de seguridad e iluminación para mejorar la visibilidad y el monitoreo durante las inundaciones.

Los ingenieros también están trabajando en nuevos modelos de umbral para determinar cuándo deben activarse las alertas de inundaciones.

San Antonio se encuentra al pie de Hill Country, en el "Callejón de las Inundaciones Repentinas", donde incluso durante la sequía, la lluvia puede fluir rápidamente hacia arroyos y ríos y generar inundaciones mortales.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la mayoría de las muertes en este tipo de inundaciones ocurren en pasos de marea baja donde los conductores intentan cruzar o calculan mal el nivel del agua que fluye por estas zonas. Solo se necesitan 30 cm de agua en movimiento rápido para arrastrar un vehículo fuera de un paso de marea baja.

