¡Todos prepárense para jugar en 100,000 libras de nieve artificial en San Antonio!

Lee esta historia en inglés.

Es raro que un niño de San Antonio vea nieve en Alamo City, tal vez incluso durante su vida.

Los registros meteorológicos locales indican que San Antonio solo ve una nevada significativa de varias pulgadas cada diez años.

Así que imaginen la emoción de un niño, y tal vez incluso las caras de algunos adultos, cuando vean 100,000 libras de material blanco congelado en el evento River of Lights, organizado por la San Antonio River Authority (SARA) y producido por Mireles Ice de San Antonio y no del Polo Norte.

El evento gratuito que se llevará a cabo el 13 de diciembre desde las 4 p. m. hasta las 8 p. m. en la esclusa y presa SARA en el Museum Reach del río San Antonio, ubicado en 550 Brooklyn Ave.

"Es como una máquina para hacer raspados, pero en lugar de hacer un vasito, hacen bolsas y bolsas a la vez", dijo Mark Hansen, especialista en eventos de SARA. "Es genial ver cómo funciona, pero es aún más divertido ver la nieve al final".

Julen Navarette / San Antonio River Authority Los niños pueden deslizarse por una pendiente nevada hecha de heno.

Dijo que los habitantes de San Antonio están invitados a divertirse un poco en la nieve invernal en un día que de lo contrario tendrá una temperatura máxima de alrededor de 77 grados.

"Tendremos dos toboganes, un par de áreas de juegos con nieve, una para los más pequeños y otra para los niños más grandes", dijo Hansen.

También habrá música en vivo y puestos de comida local. Se espera la visita de Papá Noel. Habrá 47 árboles de Navidad iluminados y un espectáculo de luces de píxeles, además de otras decoraciones navideñas, que estarán expuestas en el lugar durante todo el mes de diciembre.

Hansen dijo que a SARA le gusta organizar eventos a lo largo del río San Antonio para que más lugareños puedan verlo y cuidarlo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

