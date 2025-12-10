VIA ofrece pases de autobús gratuitos a estudiantes de San Antonio de 12 a 18 años con financiación de concejala

Lee esta historia en inglés.

Los estudiantes entre 12 y 18 años podrán recibir pases de autobús gratuitos de VIA Metropolitan Transit a través de un nuevo programa de la Ciudad de San Antonio.

La medida está diseñada para prevenir el ausentismo en las escuelas.

VIA ofrece un pase semestral para estudiantes que cuesta aproximadamente $38. Actualmente, lo usan unos 3,600 jóvenes de secundaria y preparatoria. Pero ahora, una contribución de $150,000 financiará 5,000 de esos pases durante al menos el próximo año. Los fondos provienen de la oficina de la concejala del Distrito 7, Marina Alderete Gavito.

El problema del ausentismo escolar es la razón principal de la iniciativa impulsada por Gavito, quien dijo que algunos distritos escolares locales están viendo que más del 40% de los estudiantes tienen dificultades para asistir a clases.

‘El ausentismo crónico es un grave problema en San Antonio. Tenemos varios estudiantes de preparatoria que faltan a clases más del 10% de los días, por lo que estamos tratando de abordar este problema. Y uno de los mayores obstáculos para que los estudiantes asistan a la escuela es el transporte”, dijo.

Los costos actuales de VIA incluyen la tarifa regular de $1.30 por viaje y una tarifa reducida de 65 centavos. El pase diario cuesta $2.75 o $1.35, y el pase mensual $38 o $19. Los niños menores de cuatro años viajan gratis.

Sin embargo, la autoridad de transporte público ofrece un descuento para estudiantes. Un pase semestral para alumnos de escuelas y universidades cuesta lo mismo que un pase mensual y está vigente del 1 de enero al 31 de julio o del 1 de agosto al 31 de diciembre. (Existe un programa independiente, el U-Pass, que es gratuito para los estudiantes universitarios inscritos en UTSA, Alamo Colleges y el programa de la Universidad Texas A&M en San Antonio, donde estas universidades pagan los pases estudiantiles).

Los fondos proporcionados por la oficina del Distrito 7 cubrirían a todos los estudiantes menores de 18 años inscritos actualmente en la escuela. El director ejecutivo de VIA, John Gary Herrera, afirmó que el costo del pasaje se cubriría una vez que los fondos se hicieran efectivos.

“El grupo de estudiantes que se están suscribiendo para el pase semestral, se verán inmediatamente avalados por el aporte que la concejala está dando para este esfuerzo”, expresó.

Los pases gratuitos comenzarán el 20 de diciembre y se podrán utilizar durante todo el año 2026. La información sobre cómo obtener un pase semestral para estudiantes está en el sitio web de VIA.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.