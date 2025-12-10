Obras de la calle Santa Rosa cerca de Market Square continuarán hasta fin de año

Lee esta historia en inglés.

La construcción en la calle Santa Rosa, entre las calles Dolorosa y Houston, continuará hasta fin de año, según una actualización del ayuntamiento de San Antonio.

Ese tramo de Santa Rosa permanece abierto únicamente al tránsito peatonal y por eventos.

Los comerciantes de Market Square querían que el proyecto se completara cerca del Día de Acción de Gracias para aprovechar la intensa temporada de compras navideñas. Las autoridades municipales señalan que el mercado es accesible para peatones y quienes encuentren estacionamiento cerca.

El proyecto de la calle Santa Rosa ha llevado más de tres años hasta ahora, pero ha alcanzado algunos hitos este año.

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio La calle Santa Rosa vista al sur del semáforo de Commerce Street el 7 de diciembre de 2025





Las intersecciones de Santa Rosa con Cesar Chavez, Nueva y Dolorosa ya están abiertas. También es posible cruzar Santa Rosa desde las calles Commerce y Houston.

Hugo Flores, quien opera la tienda Texas Hats en Market Square, fue entrevistado por TPR a finales de septiembre. Dijo que el ayuntamiento inicialmente les informó a los comerciantes que las obras en las calles, iniciadas en el invierno de 2022, finalizarían la primavera pasada. Estas se pospusieron hasta octubre y luego noviembre.

Explicó que la construcción a largo plazo ha afectado sus resultados. El negocio ha bajado.

"Sinceramente, ha bajado como un 75%", expuso. "Hemos estado en números rojos. Creemos que vamos a tener que cerrar. He tenido que despedir a nuestros empleados. No gano lo suficiente para pagarles, y mucho menos para el alquiler".

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio Vista del centro de la calle Houston, que está abierta a los vehículos que cruzan sobre la calle San Saba, el 8 de diciembre de 2025

Flores afirmó que el gobierno local lo ha ayudado a mantenerse en el negocio con dinero de subvenciones y alivio del alquiler, pero todavía quiere recuperar la normalidad.

Michael Shannon, director del Departamento de Entrega de Capital del ayuntamiento, informó a TPR a fines de septiembre que el proyecto para mejorar la calle Santa Rosa, desde Cesar Chavez hasta Martín, ha llevado mucho tiempo porque se tuvo que hacer trabajo subterráneo en los servicios públicos antes de que se pudiera comenzar la obra en las calles y aceras de la superficie.

Y el trabajo se retrasó por algunos problemas imprevistos con los servicios subterráneos.

"Ha tardado un poco más... esperábamos terminar en la primavera de este año", reiteró. "Pero, ya sabe, en algunas obras de servicios públicos subterráneos nos topamos con algunos imprevistos que causaron retrasos. Cosas que tuvimos que rehacer".

Se han invertido millones de dólares en obras viales como parte de un programa de bonos aprobado por los votantes. Las mejoras incluyen nueva pavimentación, nueva iluminación, nuevos cruces peatonales y árboles de sombra.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

