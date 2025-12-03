La gripe estacional aumenta la amenaza de la gripe aviar en humanos

Lee esta historia en inglés.

Una reciente muerte por gripe aviar en el estado de Washington nos recuerda que la influenza H5 sigue circulando entre las aves de los Estados Unidos, a medida que los casos de gripe estacional comienzan a aumentar. Esto incrementa la amenaza de gripe aviar en humanos.

El Dr. Jason Bowling, profesor y jefe interino de la División de Enfermedades Infecciosas en UT Health San Antonio y director de epidemiología hospitalaria en University Health, dijo que los expertos en salud pública se preocupan cuando la gripe aviar circula en aves al mismo tiempo que la gripe estacional circula en humanos.

“Siempre nos preocupamos cuando vemos gripe aviar en una persona”, explicó Bowling. “Puede estar prácticamente encubierta porque hay mucha gripe circulando por ahí”.

La persona que murió de gripe aviar a finales de noviembre se contagió de las aves de su patio trasero, según el departamento de salud de ese estado. Nadie más se infectó. Hasta el momento, la gripe aviar no ha desarrollado una cepa que se transmita fácilmente entre humanos. Sin embargo, Bowling explicó que cuando este virus circula en aves al mismo tiempo que la gripe estacional en humanos, aumenta el riesgo de que surja una cepa de gripe aviar contagiosa entre humanos.

Esto podría suceder si alguien se contagia de gripe aviar de un ave y contrae gripe estacional de alguien de su comunidad aproximadamente al mismo tiempo; esos virus pueden intercambiar segmentos en un proceso llamado redistribución.

“Por lo tanto, tienen dos infecciones al mismo tiempo, lo cual no es raro”, expuso Bowling. “Y esos segmentos podrían recombinarse y crear un virus completamente nuevo. Y eso fue lo que vimos en 2009, cuando tuvimos esa enorme pandemia”.

Bowling se refiere a la pandemia de gripe porcina de 2009, que causó hasta medio millón de decesos en todo el mundo. Fue el resultado de una triple recombinación de los virus de la gripe porcina, aviar y humana. Sin embargo, Bowling enfatizó que esto no ocurre siempre que alguien se infecta con más de un virus de la gripe.

“Puede que se necesiten varias veces para que se reorganice de esa manera”, aclaró Bowing. “Pero existe la posibilidad en cada ocasión. Y cuantos más casos haya, mayor será el riesgo de que uno se propague y se transmita de persona a persona, causando problemas importantes”.

Durante una temporada de gripe activa, uno de esos problemas es que los médicos podrían no reconocer inmediatamente la evolución. "Podría comenzar a propagarse de persona a persona, y sería más difícil de detectar debido al gran volumen de cepas de gripe que solemos ver", detalló Bowling. "Por eso necesitamos vigilancia para detectar más casos de gripe aviar. Necesitamos una buena infraestructura de salud pública. Y también necesitamos que la gente tome precauciones para evitar enfermarse".

Las precauciones incluyen vacunarse contra la gripe, si aún no lo ha hecho. Bowling explicó que, aunque existe una ligera discrepancia entre la vacuna de este año y la cepa predominante, la vacuna ofrece cierta protección contra enfermedades graves y complicaciones relacionadas con la gripe. Si se vacuna ahora, su sistema inmunitario estará bien preparado para combatir la gripe cuando llegue la temporada navideña. Quienes estén enfermos y puedan ser contagiosos deben quedarse en casa.

“Incluso si no corren un alto riesgo de enfermarse gravemente, podrían ser un huésped intermediario de un par de cepas de gripe, o podrían contagiar a otra persona que tenga un alto riesgo de enfermarse”, precisó Bowling.

El fallecimiento por gripe aviar en Washington fue el primero en humanos registrado a nivel mundial por la cepa H5N5. Fue la segunda muerte por gripe aviar en los Estados Unidos este año. En enero, alguien falleció a causa del H5N1 en Luisiana.

En cuanto a la gripe estacional, hubo otro aumento de dichos casos en todo el país durante la semana que terminó el sábado antes del Día de Acción de Gracias, que es la más reciente según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con la gripe H3N2 tomando la delantera por un amplio margen.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.