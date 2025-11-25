Comienza la preparación de alimentos para la cena de Acción de Gracias de Jiménez en el centro de San Antonio

Lee esta historia en inglés.

Las cocinas del Centro de Convenciones Henry B. González están ocupadas preparando un festín para 29,000 personas en necesidad.

También entregarán comidas a 4,600 residentes confinados en sus hogares.

La cena de Acción de Gracias de Raúl Jiménez es una tradición de décadas de antigüedad en San Antonio.

El difunto restaurador inició la tradición navideña que lleva su nombre en 1979. Ahora la dirige su hija Patricia Jiménez.

Ella animó a algunos de los 4,000 voluntarios necesarios para preparar, servir y limpiar después de la cena al comienzo de esta semana de Acción de Gracias.

"Nos estamos preparando 678 pavos — mucho más que el año pasado — para poder alimentar a tanta gente este Día de Acción de Gracias, que está sola y necesitada. Y no podríamos hacerlo sin los voluntarios, así que les agradecemos su presencia", dijo ante una sala llena de vítores.

Habrá océanos de salsa y salsa de arándanos y montañas de puré de papas y relleno para acompañar todo ese pavo.

Las pilas de ejotes verdes y camotes que se preparan en un año típico pesan cada una más que un automóvil.

Todo ello rematado con 25,000 panecillos y 3,000 pasteles de calabaza.

Las puertas se abrirán para la fiesta en el centro de convenciones a las 9 a.m. del jueves.

Habrá un servicio religioso, entretenimiento y baile, actividades para niños y una visita del Sr. y la Sra. Santa Claus antes de que todo termine alrededor de las 3:30 de la tarde.

VIA Metropolitan Transit proporcionará transporte gratuito a la cena.

VIA Metropolitan Transit se asocia con la Cena de Acción de Gracias de Raúl Jiménez para brindar transporte gratuito desde y hacia la cena el 27 de noviembre de 2025.

Los asistentes pueden disfrutar de viajes gratuitos en todos los trenes principales de VIA servicio de autobús,Enlace VIA, y Servicio de paratránsito VIAtrans para los clientes registrados, cuando viajan hacia y desde el evento en el Centro de Convenciones Henry B. González, 900 E. Market St.

Al abordar, los pasajeros pueden informar al operador que asistirán a la Cena Jiménez y viajar gratis.

Los clientes registrados de VIAtrans serán dejados y recogidos en el Centro de Convenciones Henry B. González.

Para obtener información adicional sobre rutas y horarios, llame al (210) 362-2020.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.