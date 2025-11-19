Aumentan las probabilidades de inundaciones en San Antonio y al oeste de la ciudad

Lee esta historia en inglés.

Se ha emitido una alerta de inundación desde la medianoche del miércoles hasta las 6 de la mañana del viernes para Bexar y los condados circundantes y toda la región de Hill Country.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que podrían caer entre 25 y 75 mm de lluvia en una zona al oeste de la I-35 y al norte de la U.S. 90 durante ese período. En algunas zonas aisladas podrían registrarse hasta 150 mm de lluvia.

Se prevé que las lluvias disminuyan hacia el viernes por la noche, pero las probabilidades de lluvias ligeras a moderadas regresan desde el sábado hasta el lunes.

Se espera que un frente frío del Pacífico choque con humedad en niveles bajos, lo que provocará lluvias intensas en ocasiones.

Las ciudades en el área de vigilancia incluyen San Antonio y Austin, y Bandera, Blanco, Boerne, Brackettville, Burnet, Del Rio, Fredericksburg, Georgetown, Hondo, Kerrville, Leakey, Llano, New Braunfels, Rocksprings y Uvalde.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

