Viajeros en San Antonio se preparan para posibles retrasos en los vuelos ante la orden de la FAA de reducir la frecuencia de los mismos.

Los viajeros se preparan para posibles retrasos después de que la FAA anunció recortes del 10% en las operaciones de vuelos en todo el país.

El Aeropuerto Internacional de San Antonio y el Aeropuerto Internacional Austin Bergstrom son los únicos aeropuertos importantes de Texas que no se ven afectados por la reducción de vuelos de la FAA.

Las reducciones de vuelos en todo el estado y el país entraron en vigor el viernes.

El jueves, funcionarios del Aeropuerto Internacional de San Antonio dijeron que el cierre del gobierno aún no ha causado ningún problema operativo.

En un comunicado de prensa, los funcionarios del SAT dijeron que sería “posible que los viajeros se vieran afectados por reducciones en el servicio en otros aeropuertos”.

El comunicado añadía: “Los controles de seguridad del aeropuerto SAT siguen funcionando de manera excelente. Los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y los controladores aéreos continúan desempeñando su labor esencial, a pesar de no estar recibiendo sueldo actualmente. El aeropuerto y sus socios, como el Banco de Alimentos de San Antonio, están trabajando arduamente para apoyar a los empleados federales del SAT”.

Un pasajero que arriba a la estación SAT espera a que llegue su transporte.





Los viajeros que se encontraban en San Antonio el jueves por la tarde reportaron pocos incidentes. Miguel Sosa se dirigía a Ciudad de México.

“Sí, viniendo aquí desde Nueva York, hubo un retraso de una hora y media”, comentó.

Maria Giangregorio sufrió una demora en San Luis rumbo a San Antonio.

“Estábamos sentados en la pista intentando retroceder porque había un pequeño atasco, así que estuvimos allí sentados como 25 minutos”, explicó mientras esperaba su transporte terrestre.

Charles Ndifon expuso que su vuelo del jueves transcurrió sin problemas ni retrasos, pero espera que las cosas empeoren.

“Ya sabes, tenemos que ser flexibles con la situación que se está dando en el país”, señaló a TPR. “Hay que ser flexibles, así que lo que hacemos es preferir ir allí un día antes de que empiece la reunión y luego prepararnos para ella”.

Expertos han dicho que las demoras en los aeropuertos podrían aumentar exponencialmente a medida que se acercan las fiestas navideñas y continúa el cierre del gobierno.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

