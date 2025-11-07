Informe: Las inundaciones fatales de junio en San Antonio fueron una inundación que ocurre una vez cada 25 años; se necesitan señalización, carreteras elevadas y sensores mejorados.

Lee esta historia en inglés.

El jueves se presentó al consejo municipal un informe sobre las inundaciones de junio que causaron la muerte de 13 personas en San Antonio. El informe destaca que la velocidad del agua alcanzó los ocho pies por segundo y que en algunos lugares superó los dos pies de altura.

El informe calificó las inundaciones del 12 de junio como una "inundación que ocurre una vez cada 25 años", es decir, con un 4% de probabilidad de que se produzca en un año determinado. Durante la madrugada, la intensidad de las lluvias alcanzó más de seis pulgadas por hora; la mayor parte se registró en Beitel Creek, cerca de Perrin Beitel Road, Loop 410 y Austin Highway. Allí, varios vehículos atrapados fueron arrastrados por la corriente, causando la muerte de 11 personas. Otras dos personas fallecieron en otras zonas de San Antonio.

La ciudad contrató a Kleinfelder, una empresa de ingeniería y diseño, para evaluar las causas de las inundaciones y los cambios necesarios. Justin Murray, gerente de proyecto de Kleinfelder, explicó al consejo que las intensas lluvias torrenciales, combinadas con la densa vegetación, provocaron la imprevisibilidad del fenómeno.

“Los mejores modelos disponibles antes del evento no representaron con precisión la profundidad y la velocidad en el Loop 410 el 12 de junio, y el factor más importante de por qué ocurrió estuvo relacionado con la densa vegetación justo al norte de la carretera lateral del punto de depresión del Loop 410, que es el punto más bajo que ha estado allí desde 1979 y es vulnerable a desbordamientos, no solo en un evento de 25 años, sino también en uno de 10 años”, dijo Murray, y agregó que la construcción del Departamento de Transporte de Texas no fue un factor.

Según el informe, "los vehículos que ingresaron a la [vía de servicio en dirección oeste] durante las primeras etapas de la inundación, pero que no pudieron cruzar el punto de hundimiento, quedaron efectivamente atrapados, sin rutas de escape alternativas disponibles".

Se analizó una porción de 13 millas cuadradas de la cuenca hidrográfica que comienza alrededor de Loop 1604 y termina alrededor de Loop 410 y Austin Highway.

Kleinfelder Las inundaciones a lo largo de la Loop 410 el 12 de junio alcanzaron velocidades de entre 3 y 8 por segundo.

Las recomendaciones incluyen:

1. Instalar indicadores de nivel y señales de advertencia con luces intermitentes y opciones de desvío seguras.

2. Trabajar con TxDOT para desarrollar un plan para proteger la vía lateral en dirección oeste de Loop 410 de inundaciones de alto riesgo.

3. Revisar y mejorar los protocolos de respuesta a emergencias entre el Departamento de Policía de San Antonio (SAPD), el Departamento de Bomberos de San Antonio (SAFD), Obras Públicas, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y TransGuide para activar cierres de carreteras automáticos y alertas públicas.

4. Reubicar los medidores en las caras aguas abajo de los cruces.

5. Ampliar las redes de sensores

6. Actualizar los modelos de inundación existentes con el uso actual del suelo y la nueva vegetación.

7. Aclarar las responsabilidades de mantenimiento de las servidumbres de drenaje y los derechos de paso. Identificar las necesidades de mantenimiento en las zonas vegetadas y priorizar el mantenimiento en las zonas propensas a inundaciones.

El informe añadía que “debería estudiarse la colocación de la señalización para evitar un 'callejón sin salida' donde no existan rutas alternativas para evacuar la zona”.

La ciudad también planea cerrar un cruce en la intersección de Vicar Road y Perrin Beitel. El punto más bajo de esta vía se encuentra por debajo de Perrin Beitel. "Hay otra forma de acceder a esos negocios, así que vamos a eliminar un cruce a nivel del agua que formaba parte de este proyecto durante el próximo año", declaró el subdirector municipal John Peterek.

Peterek informó al consejo que algunas de las mejoras recomendadas ya están en marcha, como la instalación de indicadores de nivel y luces de advertencia intermitentes en Austin Highway y en el punto de hundimiento en Loop 410. La ciudad también ha creado un anuncio de servicio público para mostrar a los residentes cómo activar las alertas de emergencia en sus dispositivos móviles.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, destacó que el plan estatal contra inundaciones contempla 14 proyectos en San Antonio, con un costo estimado de 411 millones de dólares. Si bien no está claro si la cuenca del arroyo Beitel está incluida, Jones afirmó que se requerirá una cantidad significativa de recursos financieros para abordar los problemas generales de inundaciones en la ciudad.

“Esto no es algo que podamos financiar internamente por nuestra cuenta. Será muy importante que continuemos trabajando con nuestra delegación estatal y nuestra delegación federal para garantizar que contemos con recursos suficientes para estos grandes proyectos”, dijo Jones.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

