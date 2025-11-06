Un juez federal de San Antonio escucha los argumentos en contra de la implementación de los Diez Mandamientos en las escuelas de Texas

Lee esta historia en inglés.

El juez Orlando García escuchó el miércoles los argumentos en el Tribunal Federal de San Antonio en relación con una demanda contra el estado de Texas que exige que los Diez Mandamientos se coloquen en las aulas escolares.

Esta audiencia fue la última demanda que impugna el Proyecto de Ley 10 del Senado de Texas y el requisito de que las escuelas primarias y secundarias públicas exhiban los Diez Mandamientos en todas las aulas.

El abogado Jonathan Youngwood representa a los padres de niños en varios distritos escolares y argumentó que la ley de Texas viola la constitución estatal.

“La Primera Enmienda de la Constitución protege contra el establecimiento estatal de una religión”, dijo después de la audiencia.

"También garantiza que las personas tengan derecho al libre ejercicio de la religión y a tomar decisiones sobre sus creencias religiosas. Nuestro caso trata sobre ambas partes de la Primera Enmienda de la Constitución, y nuestra presentación y argumento ante el tribunal es que esta ley viola ambas."

Demandas similares en Texas y Luisiana han sido trasladadas al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y serán vistas en enero. El juez García indicó que emitirá su fallo una vez que los abogados de los demandantes presenten documentos adicionales antes de que finalice la semana.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

