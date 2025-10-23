La Llorona Barbie lanzada por Mattel, se agotó a pocas horas de su lanzamiento

Lee esta historia en inglés.

La muñeca forma parte de la Colección Barbie del Día de Muertos 2025 y se puso a disposición de los miembros del programa Barbie Club 59, un grupo exclusivo que ofrece beneficios como acceso anticipado a nuevos artículos, incluyendo la Barbie Llorona/Día de Muertos. Su precio era de $110. Aunque ya no está disponible en Mattel, se puede encontrar en sitios como eBay.

“Este Día de Muertos, celebramos tradiciones tanto festivas como perdurables”, afirma el sitio web de Mattel Creations. “Las historias de esta alma perdida están profundamente arraigadas en el folclore mexicano, y la honramos con este homenaje”.

La Barbie Llorona es parte de una colección más grande de muñecas creadas en honor al Día de los Muertos, una festividad que generalmente se celebra el 2 de noviembre. Este es un día que coincide con el Día de los Fieles Difuntos, celebrado principalmente por la iglesia católica y otras tradiciones cristianas, cuando las familias crean ofrendas o altares para honrar y recordar a sus seres queridos fallecidos.

Mattel Barbie Signature Barbie Día De Muertos La Llorona Doll

Cada vez más personas conocen las tradiciones y rituales del Día de Muertos debido a la popularidad de la película de Disney Coco de 2017.

Con el tiempo, la celebración ha crecido y los atuendos y objetos con temática de Muertos son buscados todo el año.

Quizás ninguna historia de fantasmas se cuente con tanta frecuencia en las comunidades hispanohablantes como la leyenda de La Llorona. Es una historia de fantasmas latinoamericana sobre "La Llorona".

Narra la historia que la mujer fue traicionada por un hombre. En un ataque de ira, ahogó a sus hijos y luego vaga eternamente cerca de cuerpos de agua buscándolos, llorando sin parar.

Es un cuento con moraleja, al estilo del “Cucuy” o “el hombre del saco”, para advertir a los niños de quedarse fuera hasta tarde o exponerse al peligro, especialmente cerca del agua.

Existen versiones de la historia en muchos países, pero los elementos básicos de la madre trágicamente desconsolada en su propio río de lágrimas son comunes en todas ellas.

Mattel Barbie La Lorona en caja

En la versión de Mattel de La Llorona la muñeca luce un vestido blanco de encaje escalonado y se parece mucho a una macabra Barbie morena. Tiene las mismas dimensiones anatómicas de Barbie, para realzar aún más un corpiño de corsé blanco. También tiene manos azules y maquillaje de esqueleto. Lleva un tocado de rosas negras y un velo de encaje.

Una mujer fantasmal vestida de blanco, esta Barbie Llorona recorre la orilla del río tambaleándose sobre tacones de aguja blancos. Buscará a sus hijos mientras ilumina el camino con una gran vela.

El año pasado, el diseñador mexicano Kris Goyri colaboró con Mattel en muñecas Barbie y Ken también vestidas y ataviadas con el espíritu del Día de Muertos.

Javier Meabe es el diseñador de la Barbie Llorona. En una publicación en redes sociales, calificó esta nueva Barbie como un "proyecto apasionante" y dijo que lo conectó con personas que compartieron sus historias de La Llorona con él.

No se sabe si Mattel Creations volverá a lanzar esta Barbie en particular.

