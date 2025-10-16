San Antonio declarará el 'Día del Entrenador Gregg Popovich' el 28 de enero, pero los miembros del consejo se niegan a nombrar el aeropuerto en su honor

Lee esta historia en inglés.

Un comité del Ayuntamiento de San Antonio aprobó el miércoles una declaración para designar el 28 de enero de 2026 como un día de servicio en honor al ex entrenador en jefe de los Spurs, Gregg Popovich.

Ese día también es su cumpleaños. El comité de gobierno del ayuntamiento aprobó una Solicitud de Consideración del Consejo (SCP son sus siglas en inglés) presentada por la concejala del Distrito 5, Terri Castillo, para la proclamación.

Sin embargo, hoy se rechazó una propuesta separada de CCR para nombrar al Aeropuerto Internacional de San Antonio en honor a Popovich, basándose en una recomendación del personal de la ciudad.

Popovich es el entrenador con más victorias en la historia de la NBA, con un total ajustado de 1390. También ha liderado al equipo a cinco campeonatos de la NBA y fue entrenador olímpico de la selección estadounidense de baloncesto.

Popovich sufrió un derrame cerebral el año pasado y se retiró formalmente en mayo, pero sigue siendo miembro de la organización de los Spurs como presidente de operaciones de baloncesto.

La medida se presentó originalmente en mayo bajo el consejo municipal anterior y recibió el apoyo de los concejales Sukh Kaur y Marina Alderete Gavito y los ex concejales John Courage y Adriana Rocha Garcia.

La solicitud decía que la “inquebrantable compasión, trabajo duro y liderazgo de Popovich representan lo mejor de nuestra ciudad y de la humanidad”.

La concejal Castillo dijo que su solicitud es tratar el día como uno para alentar a las personas a contribuir, para que se considere "un llamado a la acción, para que los empleados de la ciudad residentes de San Antonio se ofrezcan como voluntarios y donen su tiempo en un acto de servicio para cualquier organización comunitaria sin fines de lucro que elijan".

La solicitud también pide que los empleados de la ciudad, bajo la iniciativa voluntaria COSA Cares, que hagan actos de servicio para organizaciones "cercanas y queridas" para Popovich, incluidas Shoes that Fit, Haven for Hope, Champions Against Hunger, Innocence Project y otras.

La segunda solicitud fue cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de San Antonio, también conocido por el código de aeropuerto, "SAT", en honor a Gregg Popovich.

La solicitud fue presentada por el exconcejal Manny Pelaez, también en mayo, cuando estaba próximo a su jubilación. Aludía al servicio militar de Popovich en la Fuerza Aérea como otra "dimensión convincente" de la propuesta, que simboliza la duradera relación de San Antonio y su profundo respeto por la Fuerza Aérea.

Esa medida no siguió adelante, basándose en una recomendación del Departamento de Aviación de San Antonio.

El informe del personal municipal indica que la renovación de la imagen del aeropuerto en 2024, que implica cambiar a "SAT", supuso una inversión financiera significativa y su implementación tardó varios meses. Añadió que el cambio de nombre generaría un gasto considerable — cerca de 2 millones de dólares — poco menos de dos años después del cambio.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

