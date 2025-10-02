Ciudad de San Antonio: El cierre federal no afectará los servicios de la ciudad durante al menos 2-3 meses

Lee esta historia en inglés

En medio del cierre del gobierno federal, la ciudad de San Antonio dice que no verá ningún impacto inmediato en los servicios que brinda, durante al menos dos o tres meses.

Mientras el gobierno federal esté cerrado, la ciudad de San Antonio continuará con sus actividades habituales. La ciudad recibirá alrededor de 150 millones de dólares en subvenciones federales para el presupuesto de 2026, que comienza hoy. El administrador municipal, Erik Walsh, afirmó que esto financia diversos programas.

“Ya sea Head Start o subvenciones para aeropuertos, subvenciones del Departamento de Justicia para agentes de policía, todas nuestras subvenciones federales son reembolsos, y es simplemente la forma en que lo hace el gobierno federal”, dijo Walsh.

En el presupuesto municipal de 2026, se financian programas por un valor aproximado de $153 millones mediante estos reembolsos. Por ejemplo:

Aviación: 3.4 millones de dólares Cerca de 30 millones de dólares para el nuevo programa de terminales e infraestructura del aeropuerto



San Antonio Metro Health: $30.5 millones Aproximadamente 8 millones de dólares para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) Aproximadamente 1.4 millones de dólares para servicios de prevención de ITS y VIH Aproximadamente 8 millones de dólares para exenciones de Medicaid Servicios humanos: 43.6 millones de dólares Aproximadamente 31 millones de dólares para Head Start Servicios de Vecindario y Vivienda: $22 millones



Policía de San Antonio: 8.4 millones de dólares

Dept. de Bomberos de San Antonio: 4.4 millones de dólares



La ciudad puede financiar los costos iniciales, pero solo durante unos 60 a 90 días antes de necesitar dichos reembolsos. Sin embargo, después de ese período, Walsh señaló que esos programas podrían sufrir algunas interrupciones. El último cierre gubernamental en 2018 duró unos 34 días.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, dijo que hay decenas de miles de empleados federales en todo San Antonio que están afectados o suspendidos por el cierre.

“Esperamos que esto sea algo que nuestros líderes federales y delegaciones puedan resolver rápidamente, dado que el pueblo estadounidense, y sin duda San Antonio, confía en ellos para garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas”, afirmó.

El aeropuerto internacional de San Antonio, que cuenta con empleados federales de TSA, FAA y Aduanas y Protección Fronteriza, no está experimentando ninguna interrupción.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

