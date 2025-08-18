Funcionarios de salud estatales: El brote de sarampión en el oeste de Texas ha terminado

Lee esta historia en inglés.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas informa que el brote de sarampión en Texas ha terminado.

El brote de sarampión en el oeste de Texas alcanzó un máximo de 762 casos antes de que el estado declarara el fin del brote.

"Los profesionales de la salud pública consideran que un brote de sarampión ha terminado después de 42 días sin nuevos casos, ya que ese período duplica el período máximo de incubación de la enfermedad", indica un comunicado del estado, o "el tiempo máximo que puede transcurrir entre la exposición al virus y la enfermedad".

El brote se originó en enero en un condado del oeste de Texas y los casos aumentaron rápidamente, pero se estabilizaron en 762 casos hace más de un mes.

Dos niños murieron a causa del brote. Ninguno de ellos estaba vacunado. Un total de 99 personas fueron hospitalizadas.

El estado enfatizó que aunque el brote haya terminado en Texas, la amenaza sigue siendo muy real, debido a los brotes en curso en todo el país y a nivel mundial.

"El fin de este brote no significa que la amenaza del sarampión haya terminado", enfatizaron las autoridades. "Los profesionales de la salud deben mantenerse alerta y realizar pruebas de sarampión si sus pacientes presentan síntomas compatibles con el virus".

El monitoreo de nuevos casos continúa, pero por ahora, el brote en el oeste de Texas ha terminado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

