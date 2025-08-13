El condado de Bexar implementa una prohibición de 90 días para quemas al aire libre

Lee esta historia en inglés.

Los comisionados del condado de Bexar aprobaron el martes una prohibición de quemas de 90 días con efecto inmediato. Esta medida se produce mientras continúa la sequía y un gran incendio arrasó una parte del sur del condado de Bexar.

El propietario de una propiedad recibió una advertencia tras permitir que una quema de basura legal se descontrolara cerca de las carreteras Applewhite y Silver Mountain, en el condado de South Bexar. El incendio forestal resultante quemó más de 260 acres.

El juez del condado de Bexar, Peter Sakai, le preguntó al jefe de bomberos del condado, Chris López, durante la reunión de comisionados del condado del martes si se puede ordenar a los residentes negligentes que paguen el gran gasto de una gran respuesta a un incendio en el condado.

López dijo al juez que no se les puede ordenar pagar según la ley, pero sí se les puede multar y acusar penalmente si hay daños graves a la propiedad.

"Si un incendio se sale de control, como usted dijo, y se quema la propiedad de otra persona, digamos su casa, su cerca o algo similar, cualquier tipo de estructura, podrían ser acusados penalmente de incendio provocado", dijo López.

Quienes infrinjan la prohibición de quemas pueden recibir multas de hasta $500. Para obtener más información sobre las normas de quema al aire libre, visite www.bexar.org/fmo.

Los incendios forestales se inician fácilmente en el condado de Bexar durante el mes de agosto, generalmente el mes más largo y seco del año, a menos que una perturbación tropical llegue desde el Golfo de México y provoque lluvias.

El U.S. Drought Monitor (Monitor de Sequía de los Estados Unidos) informa que el condado de Bexar continúa teniendo algunas de las peores condiciones de sequía del país.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

