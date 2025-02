El alguacil del condado de Bexar dice que no se están llevando a cabo redadas masivas de ICE a nivel local

Lee esta historia en inglés.

No hay redadas masivas de ICE en el condado de Bexar, según el sheriff Javier Salazar, quien habló el lunes por la noche durante una reunión pública organizada por la Arquidiócesis Católica de San Antonio.

El arzobispo Gustavo García-Siller y el alcalde Ron Nirenberg también estuvieron entre los panelistas que participaron en la junta ciudadana en San Fernando Hall.

A la convocatoria respondieron en gran parte miembros del clero católico local.

Los panelistas hablaron en un esfuerzo por separar los hechos de la retórica y calmar los temores de la gran población migrante de la zona.

El sheriff, por ejemplo, dijo que no hay redadas masivas del ICE de escuela a escuela o de iglesia a iglesia a nivel local.

Salazar precisó que en conversaciones con otros alguaciles de condados importantes de todo el país en dos conferencias nacionales por separado, confirmó que el ICE está buscando a individuos específicos con órdenes de aprehensión.

"Van a ir a buscar a una persona en particular," detalló sobre el ICE durante la asamblea. "Por lo tanto, si esa persona en particular con una orden de arresto trabaja en una iglesia o escuela, entonces sí, pueden ir a esa iglesia o escuela a buscar a esa persona en particular."

Pero Salazar advirtió que incluso durante los arrestos selectivos podrían detener a otras personas.

"Desafortunadamente, lo que no me gustó necesariamente escuchar es que cualquiera que esté al lado de esa persona en el momento del arresto o contacto puede estar sujeto a captura y posiblemente deportación si resulta ser indocumentado y no está cometiendo otras violaciones a la ley," describió.

El sheriff también aclaró que los estudiantes que están inscritos en el programa DACA, aquellos que asisten a la universidad bajo la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, tampoco son objeto de redadas masivas.

"Los protegidos por DACA no son una prioridad en lo que respecta a la deportación," abundó Salazar. "No están buscando eliminar esas protecciones y no están buscando convertir a esas personas en blancos de ataque, obviamente a menos que tengan una orden de arresto por alguna otra cosa."

Gloria Urrabazo, vicepresidenta de Misión y Ministerio de la Universidad Nuestra Señora del Lago y también una de los panelistas, expuso que las acciones del ICE han tenido un efecto paralizante en los campus universitarios.

"Estoy escuchando que hay una sensación colectiva de miedo," expresó. "Hay un clima de deshumanización. Hay un clima de despojo de la propia identidad, que en el pasado ha sido una identidad llena de orgullo, pero ahora ha sido reemplazada por el miedo."

El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, señaló que las acciones del ICE bajo la administración de Trump fueron impuestas por administraciones anteriores y no han cambiado. Sin embargo, indicó que los comentarios de los principales políticos sobre los arrestos del ICE han cambiado.

"Lo que está sucediendo de manera diferente es la retórica, la atención, el espectáculo que hacen algunos de estos políticos," consideró. "Y está diseñado para lograr exactamente lo que estamos escuchando, que es infundir mucho miedo."

Nirenberg ejemplificó que entre diciembre y enero la gente no perdió repentinamente sus derechos constitucionales al debido proceso.

"Existen recursos disponibles y queremos asegurarnos de que ustedes los tengan. Si conocen sus derechos, podrán vivir sin miedo en nuestra comunidad," reafirmó el alcalde.

El sheriff Salazar recomendó que cualquier persona indocumentada que sea víctima de un delito no debería tener miedo de denunciarlo. Añadió que en su departamento y el Departamento de Policía de San Antonio no utilizan perfiles raciales ni realizan arrestos basados en el estatus migratorio sin que se haya cometido otro delito.

El arzobispo Gustavo García-Siller agregó que en lo que respecta a la Iglesia Católica y otras organizaciones benéficas, incluidas Caridades Católicas, su trabajo seguirá ayudando a los migrantes al igual que a los cientos de miles que han apoyado en el pasado.

"No vamos a dejar de hacer el bien, para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar," subrayó.

El alcalde Nirenberg recalcó que todos los migrantes que en el pasado fueron respaldados por este ayuntamiento llegaron aquí a instancias del gobierno federal para recibir dicha ayuda.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.