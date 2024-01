'No pude salvar al resto de la familia': Alivio y culpa en una familia palestina

Lee esta historia en inglés.

Asil Elashy es una mujer palestina-estadounidense de San Antonio cuya familia vive en la Franja de Gaza. Ella habló con TPR a principios de noviembre. sobre cómo le estaba yendo a su familia durante la campaña aérea y terrestre israelí de un mes de duración que ya había cobrado la vida de 13,000 personas en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre en el que fallecieron1,100 personas en Israel.

En el momento en que Elashy conversó con TPR, dijo que estaba tratando de sacar a su madre y a su hermano de Gaza a través de la frontera de Rafah con Egipto, pero que el principal obstáculo era que no parecía que la esposa y los hijos de su hermano serían liberados. A ella se le permitió cruzar a Egipto con él quien no los dejaría atrás y la madre de Elashy estaba demasiado débil para hacer sola la travesía.

“Cuando se trata de ellos, cuando se trata del último minuto, simplemente quieres salvarlos”, había dicho Elashy. “Y para mí protegerlos sólo es si puedo sacarlos de Gaza y cruzar la frontera”.

Cuando TPR habló con Elashy el día después de Navidad, ella dijo que tenía buenas noticias.

“Pudieron salir”, confirmó. “Salieron de [la] Franja de Gaza hacia Egipto. Por supuesto, hubo muchos conflictos cuando se marcharon. Se quedaron, supongo, un par de semanas en Egipto, y luego mi mamá y mi hermano pudieron llegar aquí, así que están aquí, en mi casa”.

Elashy afirmó que se sintió llena de alegría y alivio cuando escuchó que habían podido cruzar a Egipto.

Pero aclaró que todo casi se había desmoronado cuando su familia llegó a la frontera con Egipto. Las autoridades consideraban a su madre y a su hermano familiares consanguíneos, por lo que se les permitió cruzar. Pero la esposa y los hijos de su hermano no, por lo que inicialmente se les negó la entrada, lo que llevó al hermano de Elashy a intentar regresar a Gaza, seguido por su madre.

“Cuando descubrieron que todos iban a regresar, el gobierno egipcio dijo: 'Dejaremos que la esposa y los niños entren' bajo su responsabilidad'”, explicó.

Ahora están en El Cairo, separados tanto del hermano de Elashy en Estados Unidos como de las bombas israelíes en Gaza.

Elashy señaló que estaba encantada de poder pasar las vacaciones de Navidad con su madre y su hermano, quienes ahora tienen visas para permanecer en los EE. UU. durante un año completo. Sus hermanas también vinieron de visita desde Los Ángeles y Arabia Saudita.

Sin embargo, la situación es emocionalmente complicada. A pesar del reencuentro, detalló que los sentimientos de su familia oscilan entre la alegría, la tristeza y la culpa.

"Es un sentimiento muy encontrado", añadió Elashy. “Estamos felices y luego vemos las noticias, y es muy malo ver las noticias y ver todas estas fotos y ver todos estos videos. Y luego nos reímos de nuevo y luego lloramos, y luego reímos y luego lloramos”.

Asil Elashy Asil Elashy y su madre, sentadas cerca de la costa de Gaza.







Describió que su madre está constantemente observando las noticias que salen de Gaza mientras continúa el ataque aéreo y terrestre de Israel.

"Ella todavía ha estado llorando, todavía preocupándose y todavía como si viera hacia atrás, ¿sabes lo que estoy diciendo?" Ella expuso. “Tratando de llamar a sus dos nietos que dejó en Egipto. Y no es una felicidad completa. Yo diría que es una felicidad, pero es una felicidad incompleta”.

Elashy indicó que su felicidad también está incompleta.

Debido a la ley de inmigración de los EE. UU., solo pudo ayudar a familiares directos como su madre y su hermano. Decenas de miembros de su familia extendida permanecen en Gaza, y Elashy no ha sabido nada de muchos de ellos en semanas o más.

“A veces me siento culpable cuando me estoy tan feliz”, compartió. “Siento que estoy traicionando a muchos niños al ser felices y ellos no serlo. A veces siento que soy egoísta. Saqué a mi mamá y a mi hermano, pero no pude salvar al resto de la familia”.

Dijo que un cese al fuego es necesario e instó al Ayuntamiento de San Antonio a hacer todo lo que esté a su alcance para impulsarlo, incluido el apoyo a una resolución “que solicite un alto el fuego inmediato y permanente y el regreso de todos los rehenes de inmediato”, misma que está programada para una votación el 11 de enero.

“¿Quién no votaría para detener los bombardeos?” - Cuestionó Elashy. “¿Quién no votaría para dejar de matar niños?”

El ejército israelí ha asesinado a más de 21,000 personas en menos de tres meses en Gaza mientras persigue su objetivo declarado de eliminar a Hamás. Las Naciones Unidas y el Ministerio de Salud de Gaza han dicho que miles de estos muertos son niños.

Estados Unidos e Israel han seguido resistiéndose a los llamamientos a un cese al fuego a largo plazo, argumentando que eso sólo ayudará a Hamás.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

