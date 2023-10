La junta escolar dividida de North East ISD entrevista a candidatos para el puesto vacante

Lee esta historia en inglés.

Después de más de un mes de reuniones que mostraron las opiniones divididas en la junta directiva del Distrito Escolar Independiente del Noreste, el Distrito 2, con un solo miembro de NEISD, está un paso más cerca de recuperar la representación en la junta.

Los administradores entrevistaron a los cuatro candidatos restantes para el puesto el lunes por la tarde en una sesión abierta. La segunda ronda de entrevistas a los candidatos estaba programada originalmente para el 2 de octubre, pero fueron canceladas después de que los miembros conservadores de la junta objetaron la práctica habitual de NEISD de realizar entrevistas a puerta cerrada.

Dos de las cuatro candidatas, Jacqueline Klein y Rhonda Rowland, se postularon para el escaño en 2022, pero la titular Terri Williams las derrotó por poco. Williams murió en agosto tras una larga enfermedad, dejando su asiento vacante.

Camille Phillips / TPR Jacqueline Klein hace un comentario durante su entrevista para el puesto vacante de administradora en la junta de NEISD el 23 de octubre de 2023







Durante su entrevista el lunes, Klein señaló que era la única conservadora que se postuló para el escaño en 2022 y que los votantes demostraron que querían un cambio al darle a Williams solo el 40% de los votos. Klein perdió las elecciones de 2022 por menos de tres puntos porcentuales. Dijo en ese momento que estaba motivada por los mandatos de mascarillas y el cierre de las escuelas durante la pandemia, pero expuso que su mayor preocupación ahora es que las escuelas de NEISD sean caóticas e inseguras.

"Los niños no tendrán éxito ni prosperarán en un entorno caótico", afirmó Klein. “Entonces, lo más importante para mí sería restaurar los derechos disciplinarios de los profesores, permitiéndoles tomar el control de sus aulas nuevamente. La justicia restaurativa no funciona y no tiene cabida en nuestras aulas”.

La justicia restaurativa es una práctica introducida en las escuelas para contrarrestar las políticas de suspensión que afectan desproporcionadamente a estudiantes afroamericanos.

Terri Williams era la única miembro afroamericana de la junta directiva de NEISD. Dos de los cuatro candidatos, Nan Richie y Tracie Shelton, también tienen esa descendencia.

Camille Phillips / TPR Nan Richie ayudó a la fideicomisaria titular Terri Williams con su campaña de reelección en 2022. Williams murió en agosto, dejando su puesto vacante.



Richie es una amiga de Williams que la ayudó en su campaña de reelección. Agregó que solicitó ocupar el puesto de Williams porque quería que alguien como Terri ocupara su puesto.

Cuando el miembro del consejo Steve Hilliard le preguntó a Richie qué pensaba de un párrafo sobre la política educativa de Texas que decía que era importante enseñar a los estudiantes a ser patrióticos y comprender las constituciones de Estados Unidos y Texas, Richie respondió que estaba de acuerdo en que era importante enseñar historia de Texas, pero tenía que ser holístico y sin censura.

“Algunas cosas no son bonitas. Algunas cosas son complicadas, pero así es nuestro estado", dijo Richie.

Los administradores también preguntaron a los candidatos sus opiniones sobre los vales escolares, cómo responderían a intereses externos, qué pensaban sobre los derechos de los padres y qué harían para reducir el déficit presupuestario del distrito.

Los cuatro candidatos dijeron que se oponían a los vales escolares, aunque Tracie Shelton enfatizó que no estaría en contra de ellos si las escuelas públicas también recibieran suficiente financiación.

Camille Phillips / TPR Rhonda Rowland es una directora de escuela ya jubilada.



La educadora jubilada Rhonda Rowland dijo que se oponía a la prohibición de libros, pero que no creía que los libros LGBTQ debieran estar en las bibliotecas escolares.

"Los libros que están específicamente orientados a lesbianas, bisexuales u homosexuales, personalmente no creo que tengan un lugar en nuestros centros de recursos escolares", subrayó Rowland. “Pueden tener un lugar en el hogar... donde los padres pueden hablar sobre ello con sus hijos. Esa es su prerrogativa, y ciertamente pueden hacerlo bajo la guía de su hogar y lo que su moralidad y su fe exigen de ellos”.

Rowland dijo que lo único que cambiaría sobre NEISD es la división en la junta.

"Veo mucha tristeza en el consejo en este momento", dijo Rowland. “Quiero que estén todos juntos y quiero que todos lleguen a un acuerdo”.

Shelton también aseguró que trabajaría para unificar la junta.

Camille Phillips / TPR Tracie Shelton es propietaria de un negocio que creció en Houston y ha enviado a sus hijos a escuelas públicas, privadas y charter.







“Creo que se cierra la brecha haciendo preguntas”, dijo Shelton. “Llegas con una opinión, pero no con algo con lo que estés casado. Porque cuando estás casado con eso y no hay otra manera como tiene que ser, entonces no hay adónde ir”.

Tanto Klein como Shelton tienen hijos en edad escolar, pero no asisten a las escuelas del NEISD.

Klein dijo que trasladó a sus hijos a una escuela autónoma "como último recurso".

“Mis hijos están en una escuela autónoma debido a algo que sucedió durante un período de tiempo continuo en un campus del Distrito 2 de un solo miembro. Fui a la policía. Fui con el director. Fui con el subdirector. Conseguí una transferencia de campus. Y al final del año, cuando solicité la opción de escuela para mantener a mi hijo en la escuela a la que fue transferido, me lo negaron”, dijo Klein.

Shelton dijo que su familia vivió anteriormente en Alamo Heights y que mantuvo a su hijo en Alamo Heights High School después de que se mudaron a NEISD para darle continuidad.

El séptimo puesto en la junta directiva de NEISD permanecerá vacante al menos hasta el viernes. Después de reunirse en sesión cerrada durante dos horas para discutir las entrevistas, los fideicomisarios pospusieron la votación hasta el viernes por la mañana a las 8:30.

El administrador que designe la junta podría alterar el equilibrio de la junta. Actualmente, NEISD está dividido a la mitad entre miembros conservadores y moderados.

El candidato seleccionado ocupará el cargo hasta las elecciones de mayo de 2024.

