Funcionarios de El Paso rechazan la afirmación del gobernador Abbott respecto a que la ciudad fue 'desinfectada' antes de la visita de Biden

Los líderes de El Paso rechazaron la afirmación del gobernador Greg Abbott esta semana de que la ciudad había sido “desinfectada” y los campamentos de migrantes habían sido limpiados para proteger al presidente Biden de la realidad de la situación en la frontera.

Biden visitó el domingo El Paso en su primer viaje a la frontera como presidente. Se reunió con funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU., líderes de ciudades y condados y representantes de los EE. UU. Los representantes de los EE. UU. Henry Cuellar, D-Laredo, Veronica Escobar, D-El Paso y Vicente Gonzalez, D-McAllen.

Abbott no estuvo presente durante la visita del presidente, pero se reunió con Biden después de que el Air Force One aterrizara en el Aeropuerto Internacional de El Paso. El gobernador entregó en mano una carta acusando a Biden de abandonar su deber de asegurar la frontera. En él dijo que el presidente no iba a ver la realidad de la situación justo en el terreno de los hechos.

“Incluso la ciudad que visita ha sido desinfectada de los campamentos de migrantes que invadieron el centro de El Paso porque su Administración quiere protegerlo del caos que experimentan los texanos a diario”, dijo. “Este caos es el resultado directo de su fracaso a la hora hacer cumplir las leyes migratorias que promulgó el Congreso”.

El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, afirm que la operación de limpieza no se trataba de la visita del presidente, sino que formaba parte de las tareas de rutina que comenzaron con los servicios de saneamiento de la ciudad después de que miles de migrantes comenzaron a ingresar a El Paso el mes pasado.

“Las áreas en las que se han reunido los migrantes rutinariamente las limpia el Ayuntamiento como una cuestión de práctica. Si no hubiéramos estado haciendo eso, habríamos creado un peligro para la salud”, explicó Lesser en un comunicado. “La diferencia no fue la visita del presidente; la diferencia fue la disminución en el número de individuos que cruzaron. Tuvimos días con hasta 2,500 cruces, y ahora estamos viendo 500. La disminución en los números conduce a áreas menos concurridas, lo que optimiza nuestros esfuerzos de limpieza”.

Una gráfica de la ciudad de El Paso refleja que durante la primera semana de enero, menos de 1,000 migrantes fueron liberados en la vía pública. Eso se compara con más de 10,000 a la semana del 12 de diciembre y alrededor de 5,900 la semana siguiente.

Pero eso no impidió que Abbott apareciera en FOX News el domingo antes de reunirse con Biden, acusando al presidente de ayudar a los migrantes.

“Biden está allí hoy para ver un El Paso desinfectado para que pueda hacer todo lo posible para ayudar y ayudar a los migrantes ilegales en lugar de evitar que ingresen al país”, aseguró en un clip que publicó en Twitter. (Mientras Abbott hablaba, un videoclip mostraba a migrantes en Eagle Pass, Texas, no en El Paso. Eagle Pass está a unas siete horas en automóvil desde El Paso).

Después de la visita de Biden, Escobar aclaró durante una conferencia de prensa que también había menos migrantes en las calles del centro de El Paso porque las organizaciones no gubernamentales habían logrado convencer a algunos que temían la deportación de buscar refugio proporcionado por grupos sin fines de lucro. También dijo que la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. llevó a cabo algunas operaciones de cumplimiento en el área, lo que también condujo a una disminución en la cantidad de personas que acampaban en las calles.

Agregó que antes de la visita oficial, ella y otros líderes compartieron fotos con el presidente de la situación en el terreno de los hechos.

“Son esas dos cosas que han estado sucediendo en tándem [y] sin ninguna relación con la visita del presidente. Y solo quiero subrayar… que el presidente ha visto todas las fotos que todos hemos visto. El presidente ha visto todos los videos que hemos visto”, señaló. “El alcalde entregó otro paquete con algunas de esas fotos similares. Y ambos lo vimos revisarlos. No hay forma de que nada de esto se haya mantenido en secreto del líder del mundo libre”.

Semanas antes de la visita del presidente, las cuadrillas de la ciudad se veían regularmente en áreas del centro de la ciudad donde los migrantes que no tenían adónde ir establecían campamentos. Pero incluso durante la visita del presidente, la cobertura de medios nacionales como CNN mostró que cientos de migrantes aún vivían en las calles de El Paso, a no más de unas millas de un puerto de entrada donde Biden hizo su primera parada.

Los migrantes dijeron a los periodistas que esperaban que el presidente se reuniera con ellos, pero decidió no hacerlo, lo que generó críticas de algunos grupos que también han reprendido al Ejecutivo por mantener algunas de las políticas de migración de línea dura del expresidente Trump. Las críticas crecieron después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara la semana pasada que, aunque permitirá que decenas de miles de migrantes soliciten la libertad condicional humanitaria bajo un nuevo plan migratorio, continuará deportando a la mayoría bajo el Título 42, una regla que permite la expulsión inmediata de inmigrantes sin posibilidad de solicitar asilo.

