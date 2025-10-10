El Papa León dice que la fe y el amor hacia los migrantes están conectados

Lee esta noticia en inglés.

CIUDAD DEL VATICANO – En el primer documento oficial de su papado, el Papa León XIV colocó a los pobres en el centro de la enseñanza de la Iglesia Católica, llamando a los obispos de todo el mundo a asumir la justicia social en defensa de los más vulnerables de la sociedad, incluidos los migrantes.

"La Iglesia, como una madre, acompaña a los que caminan", escribió León en el documento publicado por el Vaticano el jueves.

"Donde el mundo ve amenazas, ella ve niños; donde se construyen muros, construye puentes. Sabe que su anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y acogida. Y sabe que en cada migrante rechazado, es Cristo mismo quien llama a la puerta de la comunidad.

"La exhortación, 'Dilexi te' (Te he amado), dividida en cinco capítulos, está dirigida a 'todos los cristianos'. Se firmó el 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, y sigue los pasos de sus predecesores, quienes, comenzando por San Juan XXIII, emitieron un contundente documento instando a las naciones y a los creyentes a cuidar de los más pobres en la sociedad.

"Ningún cristiano puede considerar a los pobres simplemente como un problema social; son parte de nuestra 'familia', escribe el Papa. 'Son 'uno de nosotros'.

"La exhortación se enmarcó en la última encíclica del Papa Francisco, "Dilexit Nos", que subrayó la conexión entre el amor a Dios y a los pobres".

Retoma el tema que Francisco dejó, cuando el pontífice latinoamericano pidió un "trato preferencial a los pobres" y la necesidad de una "Iglesia pobre para los pobres". La primera encíclica de Francisco, Lumen Fidei (La luz de la fe), fue, asimismo, la culminación de un documento redactado inicialmente por su predecesor, el papa Benedicto XVI.

Mientras que el documento se centra en la importancia de cuidar a los más pobres de la sociedad, incluidas las formas existenciales de pobreza de aquellos que "no tienen derechos, ni espacio, ni libertad", el Papa León dedica tres párrafos a la difícil situación de los inmigrantes y refugiados.

En el último mes, el Papa León ha sido cada vez más expresivo en sus llamados a dar la bienvenida al extranjero, especialmente en su natal Estados Unidos, donde la administración Trump está llevando a cabo agresivas políticas de deportación.

El Papa elogió la larga tradición de la Iglesia de acoger a los migrantes, citando los esfuerzos de Cáritas Internationalis, la organización que agrupa a las organizaciones benéficas católicas.

El jueves, el Papa León también envió un mensaje a la Red de Caridades Católicas de Estados Unidos, afectada por la congelación de fondos federales para organizaciones sin fines de lucro, elogiando su labor con los migrantes y animándolos a continuar sus esfuerzos como "agentes de esperanza".

El Papa desafía a las sociedades modernas que han hecho muy poco para erradicar la desigualdad y llama a las personas de buena voluntad a asumir el manto de la justicia social.

"Sólo puedo afirmar una vez más que la desigualdad es 'la raíz de todos los males sociales'", escribió.

El Papa León cuestionó un mundo donde la riqueza de la élite crece exponencialmente mientras millones de personas mueren de hambre o sobreviven en condiciones inhumanas.

También criticó las ideologías que defienden la autonomía absoluta del mercado y la especulación financiera, con falsas promesas de que una economía de libre mercado resolverá automáticamente el problema de la pobreza.

El Papa León describió una "nueva tiranía", que rehúye cualquier tipo de supervisión y donde la economía está estructurada "de tal manera que se exigen sacrificios a las masas para satisfacer las necesidades de los poderosos". A los pobres, anotó, solo se les permite "gotas que gotean".

El Papa cuestionó abiertamente la "teología de la prosperidad" e instó a los cristianos a practicar la caridad. "No resolverá el problema de la pobreza mundial, pero aun así debe llevarse a cabo con inteligencia, diligencia y responsabilidad social", destacó.

Los movimientos populares que desafían el "imperio del dinero" invitan a la gente a sumarse a la causa de combatir la pobreza junto a los pobres, en lugar de hacerlo en su nombre, y a "hacer historia", dijo el Papa. Es nuestro deber, subrayó León, "hacer oír su voz, aunque de diferentes maneras, para señalar y denunciar estos problemas estructurales, incluso a costa de parecer ingenuos o ingenuos".

Una iglesia que no trabaja para ayudar a los pobres y marginados "corre el riesgo de desmoronarse, por mucho que hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Caerá fácilmente en una mundanalidad espiritual camuflada por prácticas religiosas, reuniones improductivas y palabras vacías", afirmó.

También criticó la imagen de una iglesia adornada con sedas mientras los pobres tiritan afuera. "Dios no necesita vasos de oro, sino almas de oro", expuso.

Frente a "las causas estructurales de la pobreza", los católicos se encuentran en una encrucijada moral: "O recuperamos nuestra dignidad moral y espiritual o caemos en un pozo negro", advirtió el Papa León.

Mientras nuestro mundo experimenta un "cambio trascendental" en el contexto de nuevas tecnologías y descubrimientos, el Papa instó a comprometerse con los pobres que "poseen una luz especial para comprenderlo", y a utilizar la ciencia y la tecnología como una fuerza para el bien.

Se destaca a las mujeres como ejemplos de personas que a menudo son "doblemente pobres" y, en muchos lugares del mundo, las primeras en perder su dignidad y sus derechos. El Papa mencionó el ejemplo de santos, como Francisco de Asís y la Madre Teresa de Calcuta, quienes abrieron el camino de la misericordia y el acompañamiento a los pobres.

También presentó el gran número de órdenes religiosas, monjes, monjas y misioneros que en todo el mundo desde hace siglos y hoy trabajan para combatir las "formas modernas de esclavitud", incluida la trata de personas, el trabajo forzado y la explotación sexual.

La Iglesia tiene un papel especialmente en el campo de la educación, explicó el Papa.

