"Eso es justicia": Largas sentencias dictadas en el incidente de tráfico de personas más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos

Dos hombres condenados en marzo por la muerte de 53 inmigrantes, incluidos seis niños, durante el tráfico de personas, fueron sentenciados el viernes en un tribunal federal en San Antonio.

El viernes se cumplieron tres años desde que los inmigrantes fueron abandonados en un camión con remolque bajo un calor sofocante en el suroeste de San Antonio. Fue el incidente de tráfico de personas más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos.

El juez federal de distrito Orlando García condenó a Felipe Orduña Torres a dos cadenas perpetuas y a Armando Gonzales Ortega a más de 80 años de prisión. Orduña Torres fue descrito por la fiscalía como el líder de la operación de contrabando y Gonzales Ortega como su asistente.

“Este fue un hito importante en este caso, ya que estas personas fueron condenadas a prisión de por vida. Eso es justicia en este caso”, declaró Justin Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas.

"Aunque las sentencias de hoy nunca llenarán por completo el vacío que estos hombres dejaron en los corazones de las familias de las víctimas, espero que al menos les ayude un poco en el proceso de sanación", dijo Simmons. "Espero que, finalmente, encuentren consuelo en el hecho de que estos hombres nunca volverán a respirar aire libre".

Eric Gay / AP Se muestran fotografías de las víctimas mientras el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, Justin Simmons, ofrece una conferencia de prensa después de la audiencia de sentencia para Felipe Orduna-Torres y Armando Gonzales-Ortega, contrabandistas relacionados con una operación que provocó la muerte de 53 migrantes en la parte trasera de un camión con remolque, el viernes 27 de junio de 2025, en San Antonio.





Varios otros hombres relacionados con el caso se han declarado culpables de delitos graves.

"Por favor, sepan que el gobierno de Estados Unidos trabajará para que todos los responsables de la muerte de estas 53 personas rindan cuentas, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir", dijo Simmons.

Agregó que el procesamiento de este caso incluyó un enfoque de "todo el gobierno" durante varios años para combatir a los cárteles de la droga mexicanos que se benefician del tráfico de personas.

La Fiscalía de Estados Unidos estima que la célula de contrabando responsable de estas muertes trasladó a más de 1,100 personas a través de la frontera entre noviembre de 2021 y junio de 2022, cobrando 12,000 dólares por persona y obteniendo más de 13 millones de dólares en ingresos durante ese período.

Así que mi mensaje para quienes están al sur de la frontera y estén considerando cruzar de una manera similar a esta: a los cárteles no les importas. No les importan tus esperanzas ni tus sueños. No les importa tu deseo de una vida mejor. Les importa el dinero", dijo.

Decenas de hombres, mujeres y niños de Guatemala, Honduras, México y otras naciones fueron encontrados atrapados en el camión con remolque en la carretera Quintana el 27 de junio de 2022.

El jefe de policía de San Antonio, William McManus, dijo en ese momento que un trabajador de una instalación cercana escuchó a una persona pidiendo ayuda y encontró el remolque con numerosos muertos adentro.

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo que estaban calientes al tacto y sufrían de agotamiento por calor. "No había señales de agua en el vehículo; era un camión con remolque refrigerado, pero no se veía ningún aparato de aire acondicionado funcionando", añadió. En ese momento, las temperaturas en San Antonio superaban regularmente los 38 grados Celsius.

San Antonio ha sido testigo de muchos intentos de tráfico de migrantes desmantelados en la última década, pero esto fue especialmente atroz, dijo el abogado de inmigración de San Antonio, Jonathan Ryan.

“Sigue siendo el mayor evento de este tipo con víctimas en Texas y potencialmente en Estados Unidos, es decir, en términos de los que se han descubierto”, dijo Ryan.

El caso mostró una vasta red internacional de tráfico de personas que atraviesa múltiples países.

"Es probable que durante el próximo verano veamos más incidentes como este", añadió Ryan, "a medida que la gente emprenda rutas cada vez más peligrosas para entrar en Estados Unidos".

Tras el veredicto de marzo, el fiscal federal Erich Fuchs mostró imágenes del interior del sofocante tráiler, donde se apreciaban marcas de garras: "Marcas de garras de cuando arañaban desesperadamente los laterales intentando salir. Se puede ver el aislamiento, los restos, lo reciente que es, justo debajo de las marcas de garras".

Homero Zamorano, el conductor, abandonó a los migrantes: 66 en total. Zamorano se declaró culpable de un cargo de conspiración para transportar extranjeros. Se enfrenta a cadena perpetua y también está programado para ser sentenciado.

En marzo, el jurado deliberó durante dos horas y media antes de emitir los veredictos de culpabilidad. Los hombres fueron declarados culpables de tres cargos federales cada uno: conspiración para transportar extranjeros con resultado de muerte o lesiones corporales graves que ponen en peligro la vida; transporte de extranjeros ilegales con resultado de muerte; y transporte de extranjeros ilegales con resultado de lesiones corporales graves que ponen en peligro la vida.

Un monumento conmemorativo de las cruces pintadas se erigió a lo largo de Quintana Road para recordar las 53 vidas perdidas, junto a un mural que enumeraba los nombres de las víctimas.

Desde el incidente, decenas de personas más han quedado atrapadas en situaciones similares (camiones con remolque, vagones de tren u otros vehículos) y casi todas también lidiando con un calor intenso y potencialmente mortal.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

