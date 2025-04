San Antonio da la bienvenida a turistas mexicanos en sus compras de Semana Santa

Lee esta historia en inglés.

El impulso económico proporcionado a San Antonio por la afluencia de compradores mexicanos durante la Semana de Pascua es equivalente a una "tercera semana de vacaciones de primavera" para la ciudad, informó Visit San Antonio, el brazo turístico de la ciudad.

David Gonzalez, vicepresidente de relaciones públicas y prensa de Visit San Antonio, dijo que los locales pueden ver muchas placas de los estados fronterizos del norte de México en los vehículos en los estacionamientos de los centros comerciales locales, como The Shops at La Cantera, The Rim y North Star Mall.

Añadió que los compradores también están llegando a la ciudad en avión. "Tenemos un flujo constante y creciente de vuelos desde diferentes partes de México. Tenemos varios vuelos diarios desde Guadalajara y Ciudad de México".

Afirmó que sus listas de compras abarcan una amplia gama de productos. Gonzalez comentó que vienen a San Antonio a comprar porque es un lugar diferente, pero familiar.

"Hay muchas marcas nacionales (estadounidenses) disponibles en México, pero muchas veces sienten que la calidad es mejor en San Antonio", explicó. "Y se sienten más seguros y cómodos. Esa seguridad, esa sensación de pertenencia, sabiendo que aquí, en general, todos hablan español".

Gonzalez agregó que todas esas cualidades de San Antonio son la razón por la que más ciudadanos mexicanos visitan esta ciudad todo el año más que cualquier otra de los Estados Unidos. En 2023, 2.1 millones de visitantes de México llegaron a Alamo City.

Él cree que el actual clima político de Estados Unidos y la represión a los inmigrantes por parte de la administración Trump no cambiarán el nivel de esas visitas aquí porque todavía se sienten bienvenidos en San Antonio.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

